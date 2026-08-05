Alcaraz rinuncia anche a Cincinnati: lo spagnolo non gioca da aprile

Il campione in carica del Masters 1000 dell’Ohio non ha recuperato dall’infortunio. Dopo Roland Garros, Wimbledon, Madrid, Roma e Montreal, salterà anche il torneo in programma dal 13 al 23 agosto.

Carlos Alcaraz non prenderà parte al Cincinnati Open, Masters 1000 in programma in Ohio dal 13 al 23 agosto. Lo spagnolo, campione in carica del torneo, ha deciso di rinviare ancora il proprio ritorno alle competizioni dopo l’infortunio che lo tiene lontano dal circuito da quasi quattro mesi.

Alcaraz aveva conquistato il titolo a Cincinnati nel 2025 battendo in finale Jannik Sinner, costretto al ritiro per un virus dopo appena cinque game.

Il messaggio del direttore Bob Moran

A confermare la rinuncia è stato il direttore del torneo Bob Moran.

«Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile», ha dichiarato.

«Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo accogliere nuovamente a Cincinnati in futuro».

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Il ritorno agli allenamenti aveva alimentato l’ottimismo

La ripresa degli allenamenti a pieno regime alla fine di luglio e la presenza del suo nome nella lista degli iscritti avevano lasciato pensare a un possibile rientro in Ohio.

Le sensazioni avvertite dal murciano non sono state però sufficientemente positive e il giocatore ha preferito rimandare ancora il ritorno in campo.

Alcaraz non disputa una partita dal 14 aprile

L’ultimo incontro ufficiale disputato da Alcaraz risale al 14 aprile, quando affrontò il finlandese Otto Virtanen a Barcellona.

Da allora lo spagnolo è stato costretto a rinunciare a diversi appuntamenti di primo piano:

Masters 1000 di Madrid;

Masters 1000 di Roma;

Roland Garros;

Wimbledon;

Masters 1000 di Montreal;

Masters 1000 di Cincinnati.

La rinuncia al torneo dell’Ohio prolunga dunque l’assenza di Alcaraz dal circuito e gli impedisce di difendere il titolo conquistato nella passata stagione.