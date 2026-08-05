Tania Cagnotto incorona Chiara Pellacani: “A livello europeo è la migliore”

La leggenda azzurra esalta la protagonista degli Europei di Parigi, vincitrice di quattro ori: “Trasmette leggerezza e fa tuffi difficili con estrema facilità”.
Dopo i quattro titoli conquistati agli Europei di Parigi, per Chiara Pellacani arriva anche l’investitura di Tania Cagnotto. La leggenda dei tuffi italiani ha indicato l’azzurra come la migliore atleta europea del momento, sottolineandone qualità tecniche e naturalezza nell’esecuzione.
Intervistata a Obereggen, nel cuore delle Dolomiti e all’interno del comprensorio Latemar Dolomites, Cagnotto ha elogiato la dominatrice delle gare dal trampolino nella rassegna continentale francese.
Cagnotto: “Chiara è tra le migliori”
«Chiara sta dimostrando di essere tra le migliori», ha dichiarato Tania Cagnotto commentando i risultati ottenuti da Pellacani a Parigi.
La campionessa azzurra ha poi espresso un giudizio ancora più netto: «A livello europeo è la migliore».
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
“Trasmette leggerezza e facilità”
Cagnotto si è soffermata soprattutto sul modo di gareggiare di Pellacani e sulla naturalezza con cui riesce a eseguire anche i tuffi più complessi.
«Ha un bel modo di gareggiare, trasmette una leggerezza e una facilità con cui fa i tuffi», ha spiegato.
«Anch’io su alcuni tuffi invidiavo questa leggerezza. Alcuni tuffi per me erano fisici e difficili, mentre lei li fa con una facilità estrema».
Quattro ori agli Europei di Parigi
Chiara Pellacani è stata una delle grandi protagoniste dei Campionati Europei in corso a Parigi, dove ha conquistato quattro medaglie d’oro nei tuffi.
Il riconoscimento di Cagnotto arriva così a suggellare una rassegna dominata dall’azzurra e la consacrazione ai vertici continentali.