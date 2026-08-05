Europei atletica, Jacobs cerca il tris nei 100: Dosso e sei staffette per l’Italia a Birmingham

Dal 10 al 16 agosto l’Alexander Stadium ospita la prima edizione estiva della rassegna continentale in una città britannica. L’azzurro punta a eguagliare Borzov e Christie, mentre la velocità italiana si presenta con ambizioni anche nelle prove a squadre.

Marcell Jacobs insegue il terzo titolo europeo consecutivo nei 100 metri, Zaynab Dosso riparte dal bronzo conquistato a Roma e l’Italia schiera sei staffette tra prove maschili, femminili e miste. La velocità azzurra sarà tra i settori più attesi agli Europei di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto.

La città inglese sarà la prima metropoli britannica a ospitare i Campionati Europei nella loro versione estiva. In passato aveva accolto gli Europei indoor del 2007 e i Mondiali al coperto del 2003 e del 2018.

Le gare si disputeranno all’Alexander Stadium, impianto rinnovato in occasione dei Giochi del Commonwealth del 2022. Sono attesi circa 1.650 atleti in rappresentanza di 49 Paesi.

Un Europeo con campioni olimpici e mondiali

La rassegna continentale arriva due anni dopo l’edizione di Roma 2024 e si annuncia particolarmente ricca di protagonisti. Saranno presenti dieci campioni del mondo di Tokyo 2025, cinque vincitori delle Olimpiadi di Parigi 2024 e altri ori dei Giochi di Tokyo.

La manifestazione riunirà inoltre generazioni molto distanti tra loro: tra gli iscritti figurano atleti che hanno già compiuto cinquant’anni e giovani che non hanno ancora raggiunto i diciassette.

100 metri uomini, Jacobs cerca un tris storico

Marcell Jacobs proverà a conquistare il terzo titolo europeo consecutivo nei 100 metri dopo i successi di Monaco 2022 e Roma 2024.

Un’altra vittoria permetterebbe al campione olimpico di Tokyo di eguagliare il record di tre ori continentali nella specialità, detenuto dal sovietico Valeriy Borzov, vincitore nel 1969, 1971 e 1974, e dal britannico Linford Christie, campione nel 1986, 1990 e 1994.

A Monaco Jacobs precedette Zharnel Hughes e Jeremiah Azu, mentre a Roma vinse davanti a Chituru Ali e Romell Glave. Hughes sarà impegnato nei 200 metri, ma Azu e Glave faranno parte del gruppo britannico, completato da Louie Hinchliffe.

Tra gli altri avversari da seguire figurano i tedeschi Owen Ansah e Lucas Ansah-Peprah, Gussmann, il neerlandese Nsikak Ekpo Afrifa, Taymir Burnet e il belga Simon Verherstraeten.

Un successo di Jacobs regalerebbe all’Italia il quarto oro europeo nei 100 metri, dopo quello di Pietro Mennea nel 1978 e i due conquistati dallo stesso Jacobs.

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Azzurri convocati nei 100 metri:

Chituru Ali, Fiamme Gialle;

Samuele Ceccarelli, Fiamme Oro;

Marcell Jacobs, Fiamme Oro;

Filippo Randazzo, Fiamme Gialle.

Record europeo: Marcell Jacobs, Italia, 9”80, Tokyo, 1° agosto 2021.

Record italiano: Marcell Jacobs, Italia, 9”80, Tokyo, 1° agosto 2021.

Record dei Campionati: Zharnel Hughes, Gran Bretagna, 9”95, Berlino, 7 agosto 2018; Marcell Jacobs, Italia, 9”95, Monaco, 16 agosto 2022.

100 metri donne, Dosso ritrova il podio di Roma

Nei 100 metri femminili si ritroveranno tutte le protagoniste del podio di Roma 2024: la britannica Dina Asher-Smith, la polacca Ewa Swoboda e Zaynab Dosso.

Saranno al via le vincitrici delle ultime tre edizioni, con Asher-Smith due volte campionessa e la tedesca Gina Lückenkemper. Nel corso della stagione è cresciuta anche la svizzera Geraldine Di Tizio-Frey, scesa due volte sotto gli undici secondi.

La Gran Bretagna potrà contare inoltre su Amy Hunt, medagliata mondiale nei 200 metri a Tokyo, e su una terza atleta da scegliere tra Imani Lansiquot e Daryll Neita.

Tra le candidate alla finale figurano anche la ceca Karolína Maňasová, la portoghese Lorène Bazolo Pinto, la lussemburghese Patrizia Van der Weken e l’austriaca di origine giamaicana Christania Williams.

Azzurre convocate nei 100 metri:

Zaynab Dosso, Fiamme Azzurre;

Gloria Hooper, Atletica Brescia 1950.

Record europeo: Christine Arron, Francia, 10”73, Budapest, 19 agosto 1998.

Record italiano: Zaynab Dosso, Italia, 11”01, Roma, 9 giugno 2024.

Record dei Campionati: Christine Arron, Francia, 10”73, Budapest, 19 agosto 1998.

200 metri uomini, Desalu tra i protagonisti

La gara maschile dei 200 metri si presenta aperta a diversi scenari. Zharnel Hughes proverà a riprendersi il titolo conquistato nel 2022, mentre lo svizzero Timothé Mumenthaler difenderà l’oro vinto a sorpresa a Roma.

Tra gli elvetici sarà da seguire anche William Reais. L’Italia punta su Fausto Desalu, campione olimpico con la 4×100 a Tokyo e iscritto con la seconda prestazione europea della stagione.

La Germania schiererà Joshua Hartmann e Owen Ansah. La Gran Bretagna guida il medagliere storico della specialità con cinque ori e diciannove podi.

L’Italia ha conquistato due titoli con Pietro Mennea, nel 1974 a Roma e nel 1978 a Praga, oltre all’argento di Filippo Tortu nel 2024 e ai bronzi dello stesso Tortu nel 2022 e di Sergio Ottolina nel 1962.

Azzurri convocati nei 200 metri:

Fausto Desalu, Fiamme Gialle;

Filippo Dezza, Bergamo Stars;

Eduardo Longobardi, Fiamme Gialle.

Record europeo: Pietro Mennea, Italia, 19”72, Città del Messico, 12 settembre 1979.

Record italiano: Pietro Mennea, Italia, 19”72, Città del Messico, 12 settembre 1979.

Record dei Campionati: Ramil Guliyev, Azerbaigian, 19”76, Berlino, 9 agosto 2018.

200 metri donne, britanniche favorite

Dina Asher-Smith e Mujinga Kambundji si sono divise i quattro titoli europei assegnati nelle ultime edizioni. La svizzera è tornata alle gare dopo la maternità e sarà affiancata dalla connazionale Fabienne Hoenke.

La Gran Bretagna potrà schierare Asher-Smith, Amy Hunt e Success Eduan, campionessa europea Under 23, vincitrice del titolo nazionale e unica europea approdata nella finale dei recenti Giochi del Commonwealth.

L’unica medaglia italiana nella storia della specialità resta il bronzo conquistato da Manuela Levorato nel 2002.

Azzurre convocate nei 200 metri:

Elena Cambiolo, Quercia Dao Conad;

Vittoria Fontana, Carabinieri;

Dalia Kaddari, Fiamme Oro.

Record europeo: Dafne Schippers, Paesi Bassi, 21”63, Pechino, 28 agosto 2015.

Record italiano: Libania Grenot, Italia, 22”56, Tampa, 27 maggio 2016.

Record dei Campionati: Dina Asher-Smith, Gran Bretagna, 21”89, Berlino, 11 agosto 2018.

400 metri uomini, Scotti sfida Hudson-Smith

Il favorito del giro di pista è Matthew Hudson-Smith, primatista europeo, argento olimpico e già due volte campione continentale.

Il britannico non gareggiò a Roma 2024 per preparare le Olimpiadi e lasciò il titolo al belga Alexander Doom, assente a Birmingham per infortunio. La squadra di casa potrà contare anche sul vicecampione europeo Charlie Dobson e su Ben Jefferies.

Tra i protagonisti della stagione figurano i francesi Samuel Vessat e Muhammad Kounta, l’olandese Jonas Phijffers, il belga Daniel Segers, l’ungherese Attila Molnar e il primatista italiano Edoardo Scotti, sceso sotto i 45 secondi.

La Gran Bretagna ha conquistato tredici titoli e ventiquattro medaglie nella storia europea dei 400 metri. L’unico podio italiano è l’argento di Marcello Fiasconaro nel 1971.

Azzurri convocati nei 400 metri:

Lorenzo Benati, Fiamme Azzurre;

Edoardo Scotti, Carabinieri;

Mohamed Soudassi, Enterprise Sport & Service;

Luca Sito, Fiamme Gialle.

Record europeo: Matthew Hudson-Smith, Gran Bretagna, 43”44, Parigi, 7 agosto 2024.

Record italiano: Edoardo Scotti, Italia, 44”45, Tokyo, 14 settembre 2025.

Record dei Campionati: Alexander Doom, Belgio, 44”15, Roma, 10 giugno 2024.

400 metri donne, Polinari e Mangione per l’Italia

La norvegese Henriette Jaeger e la ceca Lurdes Gloria Manuel sono tra le atlete più attese. La polacca Natalia Bukowiecka punta invece al terzo podio europeo consecutivo dopo l’argento di Monaco e l’oro di Roma.

Tra le principali avversarie figurano l’olandese Lieke Klaver, l’irlandese Sharlene Mawdsley e le britanniche Yemi Mary John e Charlotte Henrich.

L’Italia schiera Anna Polinari, avvicinatasi al record nazionale, e Alice Mangione, prima tra le escluse dalla finale di Roma. Le due medaglie d’oro italiane nella specialità sono state conquistate da Libania Grenot.

Azzurre convocate nei 400 metri:

Alice Mangione, Esercito;

Anna Polinari, Carabinieri.

Record europeo: Marita Koch, Germania Democratica, 47”60, Canberra, 6 ottobre 1985.

Record italiano: Libania Grenot, Italia, 50”30, Pescara, 2 luglio 2009.

Record dei Campionati: Marita Koch, Germania Democratica, 48”16, Atene, 8 settembre 1982.

4×100 uomini, l’Italia difende l’oro di Roma

L’Italia si presenta da campione in carica nella 4×100 maschile dopo il primo titolo europeo conquistato a Roma 2024, arrivato dopo due argenti e tre bronzi.

La Gran Bretagna, vincitrice di sei titoli prima dell’ultima edizione, appare tra le squadre più attrezzate insieme a Paesi Bassi e Germania, entrambe sul podio due anni fa.

Azzurri convocati per la 4×100:

Chituru Ali, Fiamme Gialle;

Samuele Ceccarelli, Fiamme Oro;

Fausto Desalu, Fiamme Gialle;

Filippo Dezza, Bergamo Stars;

Marcell Jacobs, Fiamme Oro;

Eduardo Longobardi, Fiamme Gialle;

Eric Marek, Esercito;

Lorenzo Patta, Fiamme Gialle;

Filippo Randazzo, Fiamme Gialle;

Roberto Rigali, Carabinieri.

Record europeo: Gran Bretagna, 37”36, Doha, 5 ottobre 2019.

Record italiano: Italia, 37”50, Tokyo, 6 agosto 2021.

Record dei Campionati: Gran Bretagna, 37”67, Monaco, 21 agosto 2022.

4×100 donne, azzurre in corsa per un risultato prestigioso

La Gran Bretagna punta a riconquistare in casa il titolo ottenuto a Monaco 2022. Tra le principali rivali figura la Svizzera, mentre l’assenza della Francia rende più aperta la lotta per le medaglie.

L’Italia, bronzo nel 2022, ha conquistato tre terzi posti nella storia della competizione e proverà nuovamente a inserirsi nelle posizioni di vertice.

Azzurre convocate per la 4×100:

Aurora Berton, Fiamme Gialle;

Elena Cambiolo, Quercia Dao Conad;

Zaynab Dosso, Fiamme Azzurre;

Vittoria Fontana, Carabinieri;

Gloria Hooper, Atletica Brescia 1950;

Dalia Kaddari, Fiamme Oro;

Alice Pagliarini, Fiamme Gialle;

Alessia Pavese, Aeronautica;

Rachele Torchio, Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo.

Record europeo: Germania Democratica, 41”37, Canberra, 6 ottobre 1985.

Record italiano: Italia, 42”14, Budapest, 25 agosto 2023.

Record dei Campionati: Germania Democratica, 41”68, Spalato, 1° settembre 1990.

La nuova 4×100 mista

A Birmingham farà il proprio esordio europeo la 4×100 mista, con il passaggio del testimone tra atleti dei due sessi.

Otto nazioni prenderanno parte alla finale diretta. Gran Bretagna e Germania partono con le credenziali migliori, ma l’Italia si presenta con il 40”69 corso alle World Relays.

In gara ci saranno anche Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Portogallo.

Azzurri convocati per la 4×100 mista:

Chituru Ali, Fiamme Gialle;

Aurora Berton, Fiamme Gialle;

Elena Cambiolo, Quercia Dao Conad;

Samuele Ceccarelli, Fiamme Oro;

Fausto Desalu, Fiamme Gialle;

Zaynab Dosso, Fiamme Azzurre;

Filippo Dezza, Bergamo Stars;

Vittoria Fontana, Carabinieri;

Gloria Hooper, Atletica Brescia 1950;

Dalia Kaddari, Fiamme Oro;

Eduardo Longobardi, Fiamme Gialle;

Eric Marek, Esercito;

Alice Pagliarini, Fiamme Gialle;

Lorenzo Patta, Fiamme Gialle;

Alessia Pavese, Aeronautica;

Filippo Randazzo, Fiamme Gialle;

Roberto Rigali, Carabinieri;

Rachele Torchio, Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo.

Record europeo: Germania, 40”15, Gaborone, 2 maggio 2026.

Record italiano: Italia, 40”69, Gaborone, 3 maggio 2026.

4×400 uomini, Italia di nuovo contro Belgio e Germania

Il Belgio ha conquistato il titolo europeo in quattro delle ultime sei edizioni e, nonostante l’assenza di Alexander Doom, resta una delle squadre da battere.

A Birmingham sarà presente l’intero podio di Roma 2024, composto da Belgio, Italia e Germania. Gli azzurri hanno ottenuto nella capitale il secondo argento della propria storia, da aggiungere a un bronzo.

Tra le candidate alle medaglie figurano anche Gran Bretagna, Francia, Ungheria e Paesi Bassi.

Azzurri convocati per la 4×400:

Vladimir Aceti, Fiamme Gialle;

Vanni Picco Akwannor, Atletica Chiari 1946 Libertas;

Lorenzo Benati, Fiamme Azzurre;

Federico Falsetti, Assi Giglio Rosso Firenze;

Edoardo Scotti, Carabinieri;

Riccardo Meli, Fiamme Gialle;

Matteo Raimondi, Carabinieri;

Alessandro Sibilio, Fiamme Gialle;

Luca Sito, Fiamme Gialle;

Mohamed Soudassi, Enterprise Sport & Service.

Record europeo: Gran Bretagna, 2’55”83, Parigi, 10 agosto 2024.

Record italiano: Italia, 2’58”81, Tokyo, 7 agosto 2021.

Record dei Campionati: Gran Bretagna, 2’58”22, Spalato, 1° settembre 1990.

4×400 donne, Paesi Bassi verso il tris

I Paesi Bassi, con Femke Broeders-Bol, puntano al terzo titolo consecutivo dopo i successi di Monaco e Roma.

La Gran Bretagna è tra le principali candidate al podio, insieme a Spagna, Polonia, Svizzera e Italia. Le azzurre, bronzo nel 2010 e nel 2016, hanno stabilito il record italiano proprio durante gli Europei di Roma, chiusi al quarto posto.

Azzurre convocate per la 4×400:

Ilaria Accame, Aeronautica;

Alessandra Bonora, Fiamme Gialle;

Rebecca Borga, Fiamme Gialle;

Sara Cirillo, Acsi Futuratletica;

Eloisa Coiro, Fiamme Azzurre;

Alice Mangione, Esercito;

Anna Polinari, Carabinieri;

Ginevra Ricci, Esercito;

Virginia Troiani, Cus Pro Patria Milano;

Clarissa Vianelli, Fiamme Oro.

Record europeo: Unione Sovietica, 3’15”17, Seul, 1° ottobre 1988.

Record italiano: Italia, 3’23”40, Roma, 12 giugno 2024 e Gaborone, 3 maggio 2026.

Record dei Campionati: Germania Democratica, 3’16”87, Stoccarda, 31 agosto 1986.

4×400 mista, Italia di nuovo a caccia del podio

La 4×400 mista assegnerà il proprio secondo titolo europeo dopo l’esordio di Roma 2024, quando l’Irlanda vinse davanti all’Italia e ai Paesi Bassi.

La formazione neerlandese ha successivamente conquistato l’oro olimpico a Parigi con il record europeo e l’argento mondiale a Tokyo. Tra le otto squadre iscritte, anche Belgio, Spagna, Polonia e Gran Bretagna possono ambire al podio.

L’Italia ritrova tutti i frazionisti che conquistarono l’argento a Roma.

Azzurri convocati per la 4×400 mista:

Ilaria Accame, Aeronautica;

Vanni Picco Akwannor, Atletica Chiari 1946 Libertas;

Lorenzo Benati, Fiamme Azzurre;

Alessandra Bonora, Fiamme Gialle;

Sara Cirillo, Acsi Futuratletica;

Alice Mangione, Esercito;

Riccardo Meli, Fiamme Gialle;

Anna Polinari, Carabinieri;

Edoardo Scotti, Carabinieri;

Mohamed Soudassi, Enterprise Sport & Service;

Luca Sito, Fiamme Gialle.

Record europeo: Paesi Bassi, 3’07”43, Parigi, 3 agosto 2024.

Record italiano: Italia, 3’09”66, Madrid, 29 giugno 2025.

Record dei Campionati: Irlanda, 3’09”92, Roma, 7 giugno 2024.

Tra sfide individuali e prove a squadre, l’Italia porterà dunque a Birmingham un settore velocità particolarmente ampio. Jacobs proverà a entrare nella storia dei 100 metri, mentre i quartetti azzurri cercheranno di confermare i risultati ottenuti due anni fa a Roma e di contrastare una Gran Bretagna pronta a sfruttare il fattore campo.