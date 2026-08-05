Europei di fondo, Paltrinieri di bronzo nella 5 km

Gregorio Paltrinieri conquista il bronzo nella 5 km degli Europei di fondo a Parigi. Wellbrock vince davanti a Betlehem, Acerenza quinto e Guidi sesto.

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella 5 chilometri maschile agli Europei di nuoto in acque libere di Parigi. L’azzurro ha completato la prova nella Senna in 55’44”7, al termine di una grande rimonta costruita nell’ultimo giro.

Il titolo continentale è andato a Florian Wellbrock, primo in 55’40”2 e capace di concedere il bis dopo il successo ottenuto ieri nella 10 chilometri. Seconda posizione per l’ungherese David Betlehem, argento con il tempo di 55’42”6.

Gli altri due italiani hanno concluso entrambi tra i primi sei: Domenico Acerenza si è classificato quinto in 55’54”4, mentre Marcello Guidi ha chiuso sesto in 55’54”9.

Paltrinieri rimonta nell’ultimo giro

Paltrinieri ha costruito la propria medaglia nella fase conclusiva della gara. Dopo essere rimasto agganciato al gruppo dei migliori, il trentunenne carpigiano ha cambiato ritmo nell’ultimo giro, recuperando progressivamente terreno.

L’azzurro ha raggiunto e superato il francese Sacha Velly, prendendosi la terza posizione. Negli ultimi metri ha provato anche ad affiancare Betlehem nella lotta per l’argento, ma l’ungherese è riuscito a conservare il secondo posto.

Wellbrock ha invece mantenuto il comando fino al traguardo, completando una doppietta europea dopo l’oro conquistato nella prova sulla distanza olimpica.

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Paltrinieri: “È stata una gara durissima”

«Ieri avevo il numero quattro e sono arrivato quarto, oggi avevo il tre e sono arrivato terzo», ha scherzato Paltrinieri dopo il traguardo.

Il portacolori di Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato da Fabrizio Antonelli al Centro Federale di Ostia, ha poi analizzato la propria prova: «È stata una gara durissima, in mezzo ho fatto sempre tanta fatica. Sapevo di essere forte nell’ultimo tratto e poi ho visto che riprendevo Velly».

SuperGreg è tornato anche sul quarto posto ottenuto nella 10 chilometri: «Ieri ho commesso errori più da persona che da atleta. Sono dei momenti in cui perdo un po’ di fiducia e quei punti di riferimento per rimanere aggrappato alla gara».

“Me la posso ancora giocare”

Il bronzo nella 5 chilometri è la prima medaglia conquistata da Paltrinieri nelle acque della Senna.

«Me la posso ancora giocare. È la prima medaglia nella Senna che prendo. Davanti a me ci sono due grandi atleti che stanno facendo la storia. Essere lì con loro è importante anche in una stagione nella quale non mi sono mai sentito benissimo», ha spiegato.

«Forse questo minava un po’ le mie sicurezze. Tuttavia me la sono giocata in tutte e due le gare alla fine».

Paltrinieri ha sottolineato anche la crescita del movimento del nuoto di fondo: «Tutti i piccoli che vengono mi dicono che ero e sono il loro idolo. Tutto quello che ho fatto ha alzato il livello di questo sport. Adesso si vede. È un livello altissimo, un livello da piscina, adesso in molti praticano la doppia specialità. È bello che ci sia questa competizione, io mi diverto ancora tanto».

«Uno deve essere cosciente di quali sono i propri punti di forza e i propri punti deboli. Non mi tiro fuori dai giochi. Ieri sono arrivato quarto nella 10 chilometri. C’è tempo di mettere a posto alcune cose», ha concluso.

Acerenza: “Contento di essere ritornato”

Domenico Acerenza, campione italiano della distanza e quarto nella 10 chilometri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha terminato la gara al quinto posto.

«Ho fatto tanta fatica nei primi due giri. Ci sono stati davvero tanti colpi. Era inevitabile, dato che il campo è piccolo e siamo costretti ad andare verso un punto», ha raccontato il lucano.

«All’inizio questo mi ha scombussolato la nuotata: mi sentivo con i piedi sul letto del fiume. Alla fine dei primi due giri ho iniziato a sentirmi un po’ meglio, ma avevo accusato la fatica e alla fine ho perso i piedi di Greg».

Acerenza ha evidenziato l’elevato livello della competizione: «È una gara di livello mondiale perché ormai gli atleti europei sono quelli che vincono le medaglie mondiali e qui ce ne sono tre per nazione. Sono contento di essere ritornato e di aver ritrovato una condizione decente».

Guidi: “I primi tre erano imprendibili”

Sesto posto per Marcello Guidi, bronzo agli Europei di Stari Grad 2025.

«È stata molto dura, più che altro molto veloce. La 5 chilometri è una gara sempre molto veloce. Rispetto a quella di Singapore lo è stata meno perché a Singapore c’era più caldo», ha spiegato il sardo.

«Oggi i primi tre secondo me erano realmente imprendibili. Ce l’ho messa tutta, ho dato il massimo anche rispetto alle fatiche di ieri. Oggi stavo molto bene, forse anche meglio».

Wellbrock prende il comando e fa selezione

La gara si è sviluppata nel tratto della Senna nei pressi dell’Île aux Cygnes, a ovest della Tour Eiffel. Il percorso stretto ha ridotto la possibilità per gli atleti di allargarsi e imporre liberamente il proprio ritmo.

La corrente è risultata meno intensa rispetto a quella incontrata durante le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre l’andatura è stata elevata sin dalle prime bracciate.

Oliver Klemet ha preso l’iniziativa nelle prime fasi, davanti a Wellbrock, Kristof Rasovszky e Betlehem. Gli azzurri sono rimasti a contatto con il gruppo di testa.

Nel primo tratto di ritorno Wellbrock è passato al comando. Il tedesco ha mantenuto la prima posizione anche nel secondo giro, aumentando progressivamente il ritmo davanti al gruppo degli inseguitori composto da Rasovszky, Marc-Antoine Olivier e Betlehem.

La selezione nel terzo giro

Nel terzo giro Wellbrock ha accelerato ulteriormente, provocando la selezione decisiva. Alle sue spalle sono rimasti Velly e Betlehem, mentre tra i primi e il resto del gruppo si è aperto un margine.

Paltrinieri non ha però perso definitivamente il contatto e ha iniziato la propria progressione. Nell’ultima tornata ha recuperato terreno, raggiunto Velly e superato il francese nel lato corto del percorso.

Davanti Wellbrock ha difeso la leadership, mentre Betlehem ha resistito al tentativo conclusivo di Paltrinieri, assicurandosi l’argento per meno di tre secondi.

La classifica della 5 chilometri maschile

Florian Wellbrock, Germania, 55’40”2; David Betlehem, Ungheria, 55’42”6; Gregorio Paltrinieri, Italia, 55’44”7; Sacha Velly, Francia, 55’51”5; Domenico Acerenza, Italia, 55’54”4; Marcello Guidi, Italia, 55’54”9.

Alle 14.30 la prova femminile

Il programma degli Europei di fondo proseguirà oggi, mercoledì 5 agosto, con la 5 chilometri femminile, in partenza alle ore 14.30.

L’Italia sarà rappresentata da Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon e Noemi Cesarano.