Europei atletica Birmingham 2026: calendario, orari e azzurri in gara dal 10 al 16 agosto

Sette giornate, quattordici sessioni e cinquanta specialità all’Alexander Stadium. Tutti gli appuntamenti dei 130 convocati italiani, con gli orari di gara in Italia e in Gran Bretagna.

Sette giornate di competizioni, quattordici sessioni e cinquanta specialità con medaglie in palio. Da lunedì 10 a domenica 16 agosto l’Alexander Stadium ospiterà gli Europei di atletica di Birmingham 2026, ai quali l’Italia parteciperà con una squadra composta da 130 atleti.

Anche in questa edizione i primi dodici classificati della Road to Birmingham nei 100, 200, 400, 100 e 110 ostacoli e 400 ostacoli saranno esentati dal primo turno. Gli atleti interessati inizieranno quindi il proprio percorso direttamente dalle semifinali, senza disputare le batterie.

Nel programma seguente sono indicati prima gli orari italiani e, tra parentesi, quelli locali di Birmingham. La dicitura “eventuale” si riferisce alle gare subordinate al superamento del turno precedente.

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Lunedì 10 agosto: sessione mattutina

Ore 11.35 (10.35): getto del peso femminile, qualificazioni – Anna Musci, Verteramo;

getto del peso femminile, qualificazioni – Anna Musci, Verteramo; Ore 11.40 (10.40): martello maschile, qualificazioni gruppo A – Olivieri;

martello maschile, qualificazioni gruppo A – Olivieri; Ore 11.45 (10.45): 800 metri maschili, batterie – Lazzaro, Pernici, Tecuceanu;

800 metri maschili, batterie – Lazzaro, Pernici, Tecuceanu; Ore 12.25 (11.25): 100 metri femminili, batterie – Hooper;

100 metri femminili, batterie – Hooper; Ore 12.30 (11.30): salto in lungo maschile, qualificazioni – Furlani, Inzoli;

salto in lungo maschile, qualificazioni – Furlani, Inzoli; Ore 12.55 (11.55): 400 metri maschili, batterie – eventuali Benati, Sito, Soudassi;

400 metri maschili, batterie – eventuali Benati, Sito, Soudassi; Ore 13.20 (12.20): martello maschile, qualificazioni gruppo B – eventuale Olivieri;

martello maschile, qualificazioni gruppo B – eventuale Olivieri; Ore 13.35 (12.35): 400 ostacoli femminili, batterie – Sartori;

400 ostacoli femminili, batterie – Sartori; Ore 13.40 (12.40): getto del peso maschile, qualificazioni – Fabbri, Ferrara, Ponzio, Weir.

Lunedì 10 agosto: sessione serale

Ore 20.03 (19.03): getto del peso femminile, finale – eventuali Anna Musci, Verteramo;

getto del peso femminile, finale – eventuali Anna Musci, Verteramo; Ore 20.10 (19.10): martello femminile, qualificazioni gruppo A – Fantini, Mori;

martello femminile, qualificazioni gruppo A – Fantini, Mori; Ore 20.35 (19.35): 100 ostacoli femminili, batterie – Carmassi, Carraro, Polzonetti;

100 ostacoli femminili, batterie – Carmassi, Carraro, Polzonetti; Ore 20.55 (19.55): salto triplo femminile, qualificazioni – Derkach, Saraceni;

salto triplo femminile, qualificazioni – Derkach, Saraceni; Ore 21.10 (20.10): 100 metri femminili, semifinali – Dosso, eventuale Hooper;

100 metri femminili, semifinali – Dosso, eventuale Hooper; Ore 21.33 (20.33): getto del peso maschile, finale – eventuali Fabbri, Ferrara, Ponzio, Weir;

getto del peso maschile, finale – eventuali Fabbri, Ferrara, Ponzio, Weir; Ore 21.38 (20.38): martello femminile, qualificazioni gruppo B – eventuali Fantini, Mori;

martello femminile, qualificazioni gruppo B – eventuali Fantini, Mori; Ore 21.40 (20.40): 5000 metri maschili, finale – Guerra, Maggi, Parolini;

5000 metri maschili, finale – Guerra, Maggi, Parolini; Ore 22.00 (21.00): 3000 siepi femminili, batterie – Colli;

3000 siepi femminili, batterie – Colli; Ore 22.40 (21.40): 4×400 mista, finale – Italia;

4×400 mista, finale – Italia; Ore 22.50 (21.50): 100 metri femminili, finale – eventuali Dosso, Hooper.

Martedì 11 agosto: sessione mattutina

Ore 11.33 (10.33): salto in alto maschile, qualificazioni – Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi;

salto in alto maschile, qualificazioni – Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi; Ore 11.35 (10.35): lancio del disco maschile, qualificazioni gruppo A – Mannucci, Carmelo Musci, Saccomano;

lancio del disco maschile, qualificazioni gruppo A – Mannucci, Carmelo Musci, Saccomano; Ore 11.45 (10.45): 400 ostacoli femminili, semifinali – Folorunso, Muraro, eventuale Sartori;

400 ostacoli femminili, semifinali – Folorunso, Muraro, eventuale Sartori; Ore 12.15 (11.15): 100 metri maschili, batterie – Ceccarelli, Randazzo;

100 metri maschili, batterie – Ceccarelli, Randazzo; Ore 12.40 (11.40): 110 ostacoli maschili, batterie – Mulas;

110 ostacoli maschili, batterie – Mulas; Ore 13.00 (12.00): lancio del disco maschile, qualificazioni gruppo B – eventuali Mannucci, Carmelo Musci, Saccomano;

lancio del disco maschile, qualificazioni gruppo B – eventuali Mannucci, Carmelo Musci, Saccomano; Ore 13.05 (12.05): 800 metri femminili, batterie – Coiro;

800 metri femminili, batterie – Coiro; Ore 13.40 (12.40): 400 ostacoli maschili, batterie – Bertoncelli, Sommacal.

Martedì 11 agosto: sessione serale

Ore 20.05 (19.05): salto con l’asta femminile, qualificazioni – Malavisi, Molinarolo, Scardanzan;

salto con l’asta femminile, qualificazioni – Malavisi, Molinarolo, Scardanzan; Ore 20.10 (19.10): martello maschile, finale – eventuale Olivieri;

martello maschile, finale – eventuale Olivieri; Ore 20.25 (19.25): 5000 metri femminili, finale – Battocletti, Del Buono, Majori;

5000 metri femminili, finale – Battocletti, Del Buono, Majori; Ore 20.55 (19.55): 100 ostacoli femminili, semifinali – eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti;

100 ostacoli femminili, semifinali – eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti; Ore 21.16 (20.16): salto in lungo maschile, finale – eventuali Furlani, Inzoli;

salto in lungo maschile, finale – eventuali Furlani, Inzoli; Ore 21.32 (20.32): 100 metri maschili, semifinali – Ali, Jacobs, eventuali Ceccarelli, Randazzo;

100 metri maschili, semifinali – Ali, Jacobs, eventuali Ceccarelli, Randazzo; Ore 22.00 (21.00): 400 metri maschili, semifinali – Scotti, eventuali Benati, Sito, Soudassi;

400 metri maschili, semifinali – Scotti, eventuali Benati, Sito, Soudassi; Ore 22.30 (21.30): 100 ostacoli femminili, finale – eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti;

100 ostacoli femminili, finale – eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti; Ore 22.47 (21.47): 100 metri maschili, finale – eventuali Ali, Ceccarelli, Jacobs, Randazzo.

Mercoledì 12 agosto: sessione mattutina

Ore 11.35 (10.35): 100 metri del decathlon – Dester, Nonino;

100 metri del decathlon – Dester, Nonino; Ore 11.40 (10.40): lancio del disco femminile, qualificazioni gruppo A – Benedetti, Conte, Osakue;

lancio del disco femminile, qualificazioni gruppo A – Benedetti, Conte, Osakue; Ore 12.05 (11.05): 400 metri femminili, batterie – Bonora, Mangione;

400 metri femminili, batterie – Bonora, Mangione; Ore 12.20 (11.20): salto in lungo del decathlon – Dester, Nonino;

salto in lungo del decathlon – Dester, Nonino; Ore 12.40 (11.40): 200 metri femminili, batterie – Cambiolo, Fontana, Kaddari;

200 metri femminili, batterie – Cambiolo, Fontana, Kaddari; Ore 13.00 (12.00): lancio del disco femminile, qualificazioni gruppo B – eventuali Benedetti, Conte, Osakue;

lancio del disco femminile, qualificazioni gruppo B – eventuali Benedetti, Conte, Osakue; Ore 13.20 (12.20): 800 metri maschili, semifinali – eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu;

800 metri maschili, semifinali – eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu; Ore 13.40 (12.40): getto del peso del decathlon – Dester, Nonino;

getto del peso del decathlon – Dester, Nonino; Ore 13.55 (12.55): 400 ostacoli maschili, semifinali – Sibilio, eventuali Bertoncelli, Sommacal.

Mercoledì 12 agosto: sessione serale

Ore 20.05 (19.05): salto in alto del decathlon – Dester, Nonino;

salto in alto del decathlon – Dester, Nonino; Ore 20.45 (19.45): martello femminile, finale – eventuali Fantini, Mori;

martello femminile, finale – eventuali Fantini, Mori; Ore 20.55 (19.55): 110 ostacoli maschili, semifinali – eventuale Mulas;

110 ostacoli maschili, semifinali – eventuale Mulas; Ore 21.20 (20.20): 200 metri femminili, semifinali – eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari;

200 metri femminili, semifinali – eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari; Ore 21.40 (20.40): salto triplo maschile, qualificazioni – Biasutti, Dallavalle, Diaz;

salto triplo maschile, qualificazioni – Biasutti, Dallavalle, Diaz; Ore 21.50 (20.50): 400 metri maschili, finale – eventuali Benati, Scotti, Sito, Soudassi;

400 metri maschili, finale – eventuali Benati, Scotti, Sito, Soudassi; Ore 22.08 (21.08): 400 ostacoli femminili, finale – eventuali Folorunso, Muraro, Sartori;

400 ostacoli femminili, finale – eventuali Folorunso, Muraro, Sartori; Ore 22.22 (21.22): 400 metri del decathlon – Dester, Nonino;

400 metri del decathlon – Dester, Nonino; Ore 22.47 (21.47): 110 ostacoli maschili, finale – eventuale Mulas.

Giovedì 13 agosto: sessione mattutina

Ore 11.33 (10.33): 110 ostacoli del decathlon – Dester, Nonino;

110 ostacoli del decathlon – Dester, Nonino; Ore 11.55 (10.55): salto in alto femminile, qualificazioni – Morara, Pieroni, Tavernini;

salto in alto femminile, qualificazioni – Morara, Pieroni, Tavernini; Ore 12.05 (11.05): 200 metri maschili, batterie – Dezza, Longobardi;

200 metri maschili, batterie – Dezza, Longobardi; Ore 12.20 (11.20): lancio del disco del decathlon, gruppo A – Dester, Nonino;

lancio del disco del decathlon, gruppo A – Dester, Nonino; Ore 12.30 (11.30): 3000 siepi maschili, batterie – Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami;

3000 siepi maschili, batterie – Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami; Ore 13.10 (12.10): 800 metri femminili, semifinali – eventuale Coiro;

800 metri femminili, semifinali – eventuale Coiro; Ore 13.25 (12.25): lancio del disco del decathlon, gruppo B – eventuali Dester, Nonino;

lancio del disco del decathlon, gruppo B – eventuali Dester, Nonino; Ore 13.45 (12.45): 400 metri femminili, semifinali – Polinari, eventuali Bonora, Mangione;

400 metri femminili, semifinali – Polinari, eventuali Bonora, Mangione; Ore 14.00 (13.00): salto con l’asta del decathlon, gruppo A – Dester, Nonino;

salto con l’asta del decathlon, gruppo A – Dester, Nonino; Ore 14.35 (13.35): lancio del giavellotto maschile, qualificazioni gruppo A – Fina, Frattini;

lancio del giavellotto maschile, qualificazioni gruppo A – Fina, Frattini; Ore 14.45 (13.45): salto con l’asta del decathlon, gruppo B – eventuali Dester, Nonino;

salto con l’asta del decathlon, gruppo B – eventuali Dester, Nonino; Ore 15.45 (14.45): lancio del giavellotto maschile, qualificazioni gruppo B – eventuali Fina, Frattini.

Giovedì 13 agosto: sessione serale

Ore 19.35 (18.35): lancio del giavellotto del decathlon, gruppo A – Dester, Nonino;

lancio del giavellotto del decathlon, gruppo A – Dester, Nonino; Ore 20.35 (19.35): lancio del giavellotto del decathlon, gruppo B – eventuali Dester, Nonino;

lancio del giavellotto del decathlon, gruppo B – eventuali Dester, Nonino; Ore 20.40 (19.40): salto triplo femminile, finale – eventuali Derkach, Saraceni;

salto triplo femminile, finale – eventuali Derkach, Saraceni; Ore 20.50 (19.50): salto con l’asta femminile, finale – eventuali Malavisi, Molinarolo, Scardanzan;

salto con l’asta femminile, finale – eventuali Malavisi, Molinarolo, Scardanzan; Ore 21.05 (20.05): 200 metri maschili, semifinali – Desalu, eventuali Dezza, Longobardi;

200 metri maschili, semifinali – Desalu, eventuali Dezza, Longobardi; Ore 21.29 (20.29): 3000 siepi femminili, finale – eventuale Colli;

3000 siepi femminili, finale – eventuale Colli; Ore 21.45 (20.45): lancio del disco maschile, finale – eventuali Mannucci, Carmelo Musci, Saccomano;

lancio del disco maschile, finale – eventuali Mannucci, Carmelo Musci, Saccomano; Ore 22.10 (21.10): 1500 metri del decathlon – Dester, Nonino;

1500 metri del decathlon – Dester, Nonino; Ore 22.28 (21.28): 800 metri maschili, finale – eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu;

800 metri maschili, finale – eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu; Ore 22.50 (21.50): 200 metri femminili, finale – eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari.

Venerdì 14 agosto: sessione mattutina

Ore 11.35 (10.35): 100 ostacoli dell’eptathlon – Gerevini;

100 ostacoli dell’eptathlon – Gerevini; Ore 11.40 (10.40): lancio del giavellotto femminile, qualificazioni gruppo A – Padovan;

lancio del giavellotto femminile, qualificazioni gruppo A – Padovan; Ore 11.50 (10.50): salto con l’asta maschile, qualificazioni – Oliveri;

salto con l’asta maschile, qualificazioni – Oliveri; Ore 12.05 (11.05): 4×400 maschile, batterie – Italia;

4×400 maschile, batterie – Italia; Ore 12.25 (11.25): salto in alto dell’eptathlon – Gerevini;

salto in alto dell’eptathlon – Gerevini; Ore 12.35 (11.35): 4×400 femminile, batterie – Italia;

4×400 femminile, batterie – Italia; Ore 13.00 (12.00): lancio del giavellotto femminile, qualificazioni gruppo B – eventuale Padovan;

lancio del giavellotto femminile, qualificazioni gruppo B – eventuale Padovan; Ore 13.05 (12.05): 1500 metri maschili, batterie – Arese, Bussotti.

Venerdì 14 agosto: sessione serale

Ore 20.35 (19.35): getto del peso dell’eptathlon – Gerevini;

getto del peso dell’eptathlon – Gerevini; Ore 20.45 (19.45): 10.000 metri femminili, finale – Battocletti, Del Buono, Palmero;

10.000 metri femminili, finale – Battocletti, Del Buono, Palmero; Ore 21.00 (20.00): salto in alto maschile, finale – eventuali Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi;

salto in alto maschile, finale – eventuali Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi; Ore 21.30 (20.30): lancio del disco femminile, finale – eventuali Benedetti, Conte, Osakue;

lancio del disco femminile, finale – eventuali Benedetti, Conte, Osakue; Ore 21.40 (20.40): 400 ostacoli maschili, finale – eventuali Bertoncelli, Sibilio, Sommacal;

400 ostacoli maschili, finale – eventuali Bertoncelli, Sibilio, Sommacal; Ore 21.55 (20.55): 200 metri dell’eptathlon – Gerevini;

200 metri dell’eptathlon – Gerevini; Ore 22.25 (21.25): 200 metri maschili, finale – eventuali Desalu, Dezza, Longobardi;

200 metri maschili, finale – eventuali Desalu, Dezza, Longobardi; Ore 22.46 (21.46): 800 metri femminili, finale – eventuale Coiro.

Sabato 15 agosto: sessione mattutina

Ore 8.30 (7.30): marcia 21,097 chilometri maschile, finale – Cosi, Fortunato, Picchiottino;

marcia 21,097 chilometri maschile, finale – Cosi, Fortunato, Picchiottino; Ore 8.30 (7.30): marcia 21,097 chilometri femminile, finale – Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano;

marcia 21,097 chilometri femminile, finale – Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano; Ore 8.30 (7.30): marcia 42,195 chilometri maschile, finale – Agrusti, Orsoni, Stano;

marcia 42,195 chilometri maschile, finale – Agrusti, Orsoni, Stano; Ore 8.30 (7.30): marcia 42,195 chilometri femminile, finale – Curiazzi, Fiorini, Giorgi;

marcia 42,195 chilometri femminile, finale – Curiazzi, Fiorini, Giorgi; Ore 11.25 (10.25): salto in lungo dell’eptathlon – Gerevini;

salto in lungo dell’eptathlon – Gerevini; Ore 12.50 (11.50): salto in lungo femminile, qualificazioni – Iapichino;

salto in lungo femminile, qualificazioni – Iapichino; Ore 12.55 (11.55): lancio del giavellotto dell’eptathlon – Gerevini;

lancio del giavellotto dell’eptathlon – Gerevini; Ore 13.15 (12.15): 1500 metri femminili, batterie – Cavalli, Sabbatini;

1500 metri femminili, batterie – Cavalli, Sabbatini; Ore 13.40 (12.40): 4×100 femminile, batterie – Italia;

4×100 femminile, batterie – Italia; Ore 14.00 (13.00): 4×100 maschile, batterie – Italia.

Sabato 15 agosto: sessione serale

Ore 20.45 (19.45): 800 metri dell’eptathlon – Gerevini;

800 metri dell’eptathlon – Gerevini; Ore 21.01 (20.01): lancio del giavellotto maschile, finale – eventuali Fina, Frattini;

lancio del giavellotto maschile, finale – eventuali Fina, Frattini; Ore 21.07 (20.07): salto in alto femminile, finale – eventuali Morara, Pieroni, Tavernini;

salto in alto femminile, finale – eventuali Morara, Pieroni, Tavernini; Ore 21.10 (20.10): 400 metri femminili, finale – eventuali Bonora, Mangione, Polinari;

400 metri femminili, finale – eventuali Bonora, Mangione, Polinari; Ore 21.17 (20.17): salto triplo maschile, finale – eventuali Biasutti, Diaz, Dallavalle;

salto triplo maschile, finale – eventuali Biasutti, Diaz, Dallavalle; Ore 21.25 (20.25): 10.000 metri maschili, finale – Crippa, Guerra, Selvarolo;

10.000 metri maschili, finale – Crippa, Guerra, Selvarolo; Ore 22.07 (21.07): 1500 metri maschili, finale – eventuali Arese, Bussotti;

1500 metri maschili, finale – eventuali Arese, Bussotti; Ore 22.33 (21.33): 4×100 maschile, finale – eventuale Italia;

4×100 maschile, finale – eventuale Italia; Ore 22.48 (21.48): 4×100 femminile, finale – eventuale Italia.

Domenica 16 agosto: sessione mattutina

Ore 8.30 (7.30): maratona femminile, finale – Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk;

maratona femminile, finale – Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk; Ore 9.10 (8.10): maratona maschile, finale – Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva.

Domenica 16 agosto: sessione serale

Ore 20.30 (19.30): salto con l’asta maschile, finale – eventuale Oliveri;

salto con l’asta maschile, finale – eventuale Oliveri; Ore 20.55 (19.55): lancio del giavellotto femminile, finale – eventuale Padovan;

lancio del giavellotto femminile, finale – eventuale Padovan; Ore 21.05 (20.05): salto in lungo femminile, finale – eventuale Iapichino;

salto in lungo femminile, finale – eventuale Iapichino; Ore 21.35 (20.35): 4×100 mista, finale – eventuale Italia;

4×100 mista, finale – eventuale Italia; Ore 21.50 (20.50): 3000 siepi maschili, finale – eventuali Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami;

3000 siepi maschili, finale – eventuali Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami; Ore 22.13 (21.13): 1500 metri femminili, finale – eventuali Cavalli, Sabbatini;

1500 metri femminili, finale – eventuali Cavalli, Sabbatini; Ore 22.33 (21.33): 4×400 femminile, finale – eventuale Italia;

4×400 femminile, finale – eventuale Italia; Ore 22.48 (21.48): 4×400 maschile, finale – eventuale Italia.

La prima finale con presenza italiana sarà dunque la 4×400 mista, prevista alle 22.40 di lunedì 10 agosto. La rassegna si chiuderà domenica 16 con le finali delle due 4×400, programmate rispettivamente alle 22.33 e alle 22.48 italiane.