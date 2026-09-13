Pallavolo, Europei maschili: l’Italia batte anche la Grecia 3-0

L’Italia vince ma non brilla: 3-0 sofferto contro la Grecia. Gli azzurri faticano al PalaPanini contro un avversario rognoso, ma portano a casa la vittoria e si tengono stretti la vetta del girone.

De Giorgi ringrazia Romanò per sbrogliare la matassa

L’Italia maschile del volley supera la Grecia agli Europei, ma la partita si rivela insidiosissima. La squadra greca conferma di essere in gran forma, proprio come ai recenti Giochi del Mediterraneo, e gioca a viso aperto. Nei primi due parziali i ragazzi di De Giorgi appaiono bloccati, pasticciano in battuta e regalano parecchio, chiudendo con 7 e 11 errori. Dall’altra parte la Grecia, spinta da Raptis e Mouchlias, lotta su ogni pallone, infila mani-fuori a ripetizione e difende forte. I nostri schiacciatori all’inizio faticano a passare, costringendo Giannelli ad affidarsi di continuo ai centrali per cercare un varco.

Nel primo set, dopo una buona partenza sul 7-2, l’Italia subisce il rientro avversario e la frazione diventa una battaglia risolta sul 25-23 solo grazie a una provvidenziale zampata di Romanò. Il copione non cambia nel secondo set, che scivola via in equilibrio fino al 22-22: qui il cambio tra Bottolo e Porro dà finalmente la scossa giusta per strappare un altro 25-23. In 98 minuti la Nazionale ha diversi passaggi a vuoto, ma dimostra di saper stringere i denti nel momento del bisogno.

Lavia entra in partita e l’Italia prende il largo

Nel terzo set i veri valori in campo emergono in modo netto. Le squadre lottano punto a punto fino al 5-4, poi i greci perdono lucidità e si spengono. L’Italia preme sull’acceleratore, scappa sul 13-8 e archivia la pratica sul 25-16 senza subire ulteriori patemi. Lavia si sblocca definitivamente, diventa l’uomo in più della serata e chiude con 15 punti a referto e il 61% in attacco. Insieme a lui si fa sentire forte Romanò, cinico nel mettere a terra 14 palloni pesanti con un 58% offensivo. Lavorano sodo anche i centrali Sanguinetti e Galassi, sempre pronti all’uso, mentre Balaso regge la retroguardia chiudendo con il 33% di ricezione positiva.

Con questo successo l’Italia centra la seconda vittoria consecutiva, blindando il primo posto della Pool A con 6 punti e tenendo dietro la Cechia ferma a 5. Il tempo per riposare è pochissimo: oggi, domenica 13 settembre, alle ore 21.05 si torna in campo per sfidare la Slovacchia.

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