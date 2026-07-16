Federica Brignone tiene in ansia i fan: “Soffrire come l’anno scorso non sarebbe tollerabile”

Il futuro di Federica Brignone resta una grande incognita: parole tra rassegnazione e il piano per la nuova stagione

Federica Brignone guarda al futuro con realismo. In un’intervista a ‘L’Équipe’, la campionessa azzurra ha fatto il punto sulla preparazione in vista della nuova stagione, ammettendo le enormi difficoltà dopo il gravissimo infortunio dell’aprile 2025.

L’avvicinamento alla ripresa è complesso. “Mi sto allenando, ma continuo a curarmi”, ha spiegato la sciatrice, rivelando di aver iniziato la preparazione a metà maggio con forti limitazioni.

Sebbene il corpo abbia ripreso tono, Brignone non può ancora correre o eseguire veri esercizi di carico, limitandosi a bicicletta, nuoto e palestra. “Ho male tutto il tempo e sono lontana dall’essere come prima”, ha confessato con lucidità, aggiungendo che il suo fisico non si riprenderà mai completamente.

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Il primo vero test è fissato per l’inizio di agosto, quando proverà a rimettere gli sci. L’obiettivo è arrivare al raduno della squadra italiana a Ushuaia, a settembre.

Federica Brignone dovrà valutare le risposte del suo corpo durante la stagione

Tuttavia, la partecipazione all’intera stagione resta un’incognita. “Mi preparo come se dovessi farla completa, ma non so se ne sarò capace”, ha sottolineato, precisando che se il dolore eguagliasse quello della scorsa annata, la situazione non sarebbe sopportabile.

Nonostante i dubbi, ci sono segnali positivi: “L’anno scorso non sapevo nemmeno quando avrei ricominciato a camminare”. La decisione definitiva sul futuro agonistico verrà presa a tempo debito, mettendo sempre al primo posto la salute.