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Atletica Federazioni

Atletica, Europei U18 Rieti 2026: il programma degli azzurri dal 16 al 19 luglio

Franz Monaco
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Azzurri2 14luglio Rieti2026

Allo stadio Guidobaldi quattro giornate di gare per la rassegna continentale giovanile. Ecco il calendario completo degli italiani, con sessioni mattutine e pomeridiane.

Gli Europei Under 18 di atletica leggera sono pronti a entrare nel vivo allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Da oggi giovedì 16 a domenica 19 luglio, i migliori giovani talenti del continente si sfideranno nella rassegna continentale giovanile, con tanti azzurri impegnati tra batterie, qualificazioni, semifinali e finali.

Il programma prevede quattro intense giornate di gare, divise tra sessione mattutina e sessione pomeridiana. Di seguito il calendario completo degli atleti italiani in gara, con gli orari e le eventuali presenze nelle fasi successive.

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Europei U18 Rieti, il programma di giovedì 16 luglio

SESSIONE MATTUTINA

Ore 8.30
Martello femminile, qualificazione gruppo A: Corazza

Ore 8.35
2000 siepi femminili, batterie: Lazouzi

Ore 8.40
Alto maschile, qualificazione: Campani, Ottaviani

Ore 9.10
100 ostacoli femminili, eptathlon

Ore 9.35
800 maschili, batterie: Angelini, Da Riva

Ore 9.45
Martello femminile, qualificazione gruppo B: Peroni

Ore 10.15
100 femminili, batterie: Bonato, Doualla

Ore 10.30
Peso femminile, qualificazione: D’Addario, Seganfeddo

Ore 11.00
100 maschili, batterie: Cappellini, Paparo

Ore 11.10
Martello maschile, qualificazione gruppo A: Delcuratolo

Ore 11.15
Alto femminile, eptathlon

Ore 12.10
Martello maschile, qualificazione gruppo B: Di Bartolomei

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 15.30
Disco femminile, qualificazione gruppo A: Cecati

Ore 16.05
Peso femminile, eptathlon

Ore 17.15
Disco femminile, qualificazione gruppo B: Stagnaro

Ore 17.20
400 maschili, batterie: Borello, Petriaggi

Ore 17.47
Asta maschile, qualificazione: Belardi, Damiani

Ore 17.55
400 femminili, batterie: Candidi, Salvatore

Ore 18.55
Disco maschile, qualificazione gruppo A: Capasso

Ore 19.00
200 femminili, eptathlon

Ore 19.35
3000 maschili, finale: Milanesi

Ore 20.00
Disco maschile, qualificazione gruppo B: Varga

Europei U18 Rieti, il programma di venerdì 17 luglio

SESSIONE MATTUTINA

Ore 8.25
Giavellotto femminile, qualificazione gruppo A: Fagnani, Vallet

Ore 8.35
Lungo femminile, eptathlon

Ore 8.45
2000 siepi maschili, batterie: Contigiani, Scardi

Ore 9.20
800 femminili, batterie: Anzini, Baiocco

Ore 9.50
Giavellotto femminile, qualificazione gruppo B: eventuali Fagnani, Vallet

Ore 9.55
Lungo femminile, qualificazione: Canape, Lule

Ore 10.00
400 ostacoli maschili, batterie: Crisci, Provera

Ore 10.40
400 ostacoli femminili, batterie: Giovanetto, Sella Bance

Ore 10.45
Alto femminile, qualificazione: Bighi, Catalano

Ore 11.20
Giavellotto femminile, eptathlon gruppo A

Ore 11.25
200 femminili, batterie: Calzolari, Cengarle

Ore 11.45
Lungo maschile, qualificazione: Faganello, Randriamikasa

Ore 12.15
200 maschili, batterie: Berardo, Ferrari

Ore 12.30
Giavellotto femminile, eptathlon gruppo B

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 16.00
Triplo femminile, qualificazione: Arioli, Dongmo

Ore 16.05
Asta femminile, qualificazione: Benedetti, Mauro

Ore 17.10
400 femminili, semifinali: eventuali Candidi, Salvatore

Ore 17.30
Martello femminile, finale: eventuali Corazza, Peroni

Ore 17.40
400 maschili, semifinali: eventuali Borello, Petriaggi

Ore 18.10
100 femminili, semifinali: eventuali Bonato, Doualla

Ore 18.35
100 maschili, semifinali: eventuali Cappellini, Paparo

Ore 19.00
800 maschili, semifinali: eventuali Angelini, Da Riva

Ore 19.13
Peso femminile, finale: eventuali D’Addario, Seganfeddo

Ore 19.17
Martello maschile, finale: eventuali Delcuratolo, Di Bartolomei

Ore 19.25
800 femminili, eptathlon

Ore 19.50
1500 maschili, batterie: Giardiello, Palamini

Ore 20.20
100 femminili, finale: eventuali Bonato, Doualla

Ore 20.35
100 maschili, finale: eventuali Cappellini, Paparo

Rieti u18 news

Europei U18 Rieti, il programma di sabato 18 luglio

SESSIONE MATTUTINA

Ore 8.30
Triplo maschile, qualificazione: Deplano, Granai

Ore 8.35
100 maschili, decathlon: Longhi, Muraro

Ore 8.55
Giavellotto maschile, qualificazione gruppo A: Cerdelli, Di Palma

Ore 9.05
Marcia 5000 maschile, finale: Rabai, Sorressa

Ore 9.45
2000 siepi femminili, finale: eventuale Lazouzi

Ore 10.07
800 femminili, semifinali: eventuali Anzini, Baiocco

Ore 10.10
Giavellotto maschile, qualificazione gruppo B: eventuali Cerdelli, Di Palma

Ore 10.20
Lungo maschile, decathlon: Longhi, Muraro

Ore 10.30
100 ostacoli femminili, batterie: Cappelletti, Succo

Ore 10.48
Alto maschile, finale: eventuali Campani, Ottaviani

Ore 11.15
110 ostacoli maschili, batterie: Cammilleri, Grancitelli

Ore 11.28
Peso maschile, qualificazione: Del Pioluogo, Pagot

Ore 11.43
Lungo femminile, finale: eventuali Canape, Lule

Ore 12.00
200 femminili, semifinali: eventuali Calzolari, Cengarle

Ore 12.30
200 maschili, semifinali: eventuali Berardo, Ferrari

Ore 13.05
Peso maschile, decathlon: Longhi, Muraro

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 15.40
Disco maschile, finale: eventuali Capasso, Varga

Ore 16.25
Asta maschile, finale: eventuali Belardi, Damiani

Ore 17.10
Alto maschile, decathlon: Longhi, Muraro

Ore 17.20
400 ostacoli maschili, semifinali: eventuali Crisci, Provera

Ore 17.25
Lungo maschile, finale: eventuali Faganello, Randriamikasa

Ore 17.50
400 ostacoli femminili, semifinali: eventuali Giovanetto, Sella Bance

Ore 18.20
400 femminili, finale: eventuali Candidi, Salvatore

Ore 18.35
1500 femminili, finale: Morelli, Prenzato

Ore 18.55
400 maschili, finale: eventuali Borello, Petriaggi

Ore 19.10
200 femminili, finale: eventuali Calzolari, Cengarle

Ore 19.20
Disco femminile, finale: eventuali Cecati, Stagnaro

Ore 19.25
200 maschili, finale: eventuali Berardo, Ferrari

Ore 19.35
Peso maschile, finale: eventuali Del Pioluogo, Pagot

Ore 19.55
800 maschili, finale: eventuali Angelini, Da Riva

Ore 20.10
400 maschili, decathlon: Longhi, Muraro

Europei U18 Rieti, il programma di domenica 19 luglio

SESSIONE MATTUTINA

Ore 8.30
110 ostacoli maschili, decathlon: Longhi, Muraro

Ore 9.00
Marcia 5000 femminile, finale: Carissimi, D’Alessandro

Ore 9.25
Disco maschile, decathlon gruppo A: Longhi, Muraro

Ore 9.45
2000 siepi maschili, finale: eventuali Contigiani, Scardi

Ore 10.05
3000 femminili, finale

Ore 10.25
Staffetta femminile, batterie: Italia

Ore 10.35
Disco maschile, decathlon gruppo B: eventuali Longhi, Muraro

Ore 11.00
Asta maschile, decathlon: Longhi, Muraro

Ore 11.15
Staffetta maschile, batterie: Italia

Ore 11.50
Triplo maschile, finale: eventuali Deplano, Granai

Ore 11.55
100 ostacoli femminili, semifinali: eventuali Cappelletti, Succo

Ore 12.15
Giavellotto femminile, finale: eventuali Fagnani, Vallet

Ore 12.25
110 ostacoli maschili, semifinali: eventuali Cammilleri, Grancitelli

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 15.55
Giavellotto maschile, decathlon gruppo A: Longhi, Muraro

Ore 16.00
Alto femminile, finale: eventuali Bighi, Catalano

Ore 16.30
Asta femminile, finale: eventuali Benedetti, Mauro

Ore 17.05
Giavellotto maschile, decathlon gruppo B: eventuali Longhi, Muraro

Ore 17.25
400 ostacoli maschili, finale: eventuali Crisci, Provera

Ore 17.45
400 ostacoli femminili, finale: eventuali Giovanetto, Sella Bance

Ore 18.00
1500 maschili, finale: eventuali Giardiello, Palamini

Ore 18.13
Triplo femminile, finale: eventuali Arioli, Dongmo

Ore 18.15
Giavellotto maschile, finale: eventuali Cerdelli, Di Palma

Ore 18.20
100 ostacoli femminili, finale: eventuali Cappelletti, Succo

Ore 18.32
110 ostacoli maschili, finale: eventuali Cammilleri, Grancitelli

Ore 18.45
800 femminili, finale: eventuali Anzini, Baiocco

Ore 19.00
Staffetta femminile, finale: eventuale Italia

Ore 19.15
Staffetta maschile, finale: eventuale Italia

Ore 19.35
1500 maschili, decathlon: eventuali Longhi, Muraro

Europei U18 Rieti, quattro giorni per seguire gli azzurri

Il calendario degli Europei Under 18 promette quattro giornate ricche di appuntamenti per la squadra italiana.

Tra finali già certe, qualificazioni e possibili turni successivi, il Guidobaldi sarà il centro dell’atletica giovanile europea fino a domenica 19 luglio.

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