Atletica, Europei U18 Rieti 2026: il programma degli azzurri dal 16 al 19 luglio

Allo stadio Guidobaldi quattro giornate di gare per la rassegna continentale giovanile. Ecco il calendario completo degli italiani, con sessioni mattutine e pomeridiane.
Gli Europei Under 18 di atletica leggera sono pronti a entrare nel vivo allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Da oggi giovedì 16 a domenica 19 luglio, i migliori giovani talenti del continente si sfideranno nella rassegna continentale giovanile, con tanti azzurri impegnati tra batterie, qualificazioni, semifinali e finali.
Il programma prevede quattro intense giornate di gare, divise tra sessione mattutina e sessione pomeridiana. Di seguito il calendario completo degli atleti italiani in gara, con gli orari e le eventuali presenze nelle fasi successive.
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Europei U18 Rieti, il programma di giovedì 16 luglio
SESSIONE MATTUTINA
Ore 8.30
Martello femminile, qualificazione gruppo A: Corazza
Ore 8.35
2000 siepi femminili, batterie: Lazouzi
Ore 8.40
Alto maschile, qualificazione: Campani, Ottaviani
Ore 9.10
100 ostacoli femminili, eptathlon
Ore 9.35
800 maschili, batterie: Angelini, Da Riva
Ore 9.45
Martello femminile, qualificazione gruppo B: Peroni
Ore 10.15
100 femminili, batterie: Bonato, Doualla
Ore 10.30
Peso femminile, qualificazione: D’Addario, Seganfeddo
Ore 11.00
100 maschili, batterie: Cappellini, Paparo
Ore 11.10
Martello maschile, qualificazione gruppo A: Delcuratolo
Ore 11.15
Alto femminile, eptathlon
Ore 12.10
Martello maschile, qualificazione gruppo B: Di Bartolomei
SESSIONE POMERIDIANA
Ore 15.30
Disco femminile, qualificazione gruppo A: Cecati
Ore 16.05
Peso femminile, eptathlon
Ore 17.15
Disco femminile, qualificazione gruppo B: Stagnaro
Ore 17.20
400 maschili, batterie: Borello, Petriaggi
Ore 17.47
Asta maschile, qualificazione: Belardi, Damiani
Ore 17.55
400 femminili, batterie: Candidi, Salvatore
Ore 18.55
Disco maschile, qualificazione gruppo A: Capasso
Ore 19.00
200 femminili, eptathlon
Ore 19.35
3000 maschili, finale: Milanesi
Ore 20.00
Disco maschile, qualificazione gruppo B: Varga
Europei U18 Rieti, il programma di venerdì 17 luglio
SESSIONE MATTUTINA
Ore 8.25
Giavellotto femminile, qualificazione gruppo A: Fagnani, Vallet
Ore 8.35
Lungo femminile, eptathlon
Ore 8.45
2000 siepi maschili, batterie: Contigiani, Scardi
Ore 9.20
800 femminili, batterie: Anzini, Baiocco
Ore 9.50
Giavellotto femminile, qualificazione gruppo B: eventuali Fagnani, Vallet
Ore 9.55
Lungo femminile, qualificazione: Canape, Lule
Ore 10.00
400 ostacoli maschili, batterie: Crisci, Provera
Ore 10.40
400 ostacoli femminili, batterie: Giovanetto, Sella Bance
Ore 10.45
Alto femminile, qualificazione: Bighi, Catalano
Ore 11.20
Giavellotto femminile, eptathlon gruppo A
Ore 11.25
200 femminili, batterie: Calzolari, Cengarle
Ore 11.45
Lungo maschile, qualificazione: Faganello, Randriamikasa
Ore 12.15
200 maschili, batterie: Berardo, Ferrari
Ore 12.30
Giavellotto femminile, eptathlon gruppo B
SESSIONE POMERIDIANA
Ore 16.00
Triplo femminile, qualificazione: Arioli, Dongmo
Ore 16.05
Asta femminile, qualificazione: Benedetti, Mauro
Ore 17.10
400 femminili, semifinali: eventuali Candidi, Salvatore
Ore 17.30
Martello femminile, finale: eventuali Corazza, Peroni
Ore 17.40
400 maschili, semifinali: eventuali Borello, Petriaggi
Ore 18.10
100 femminili, semifinali: eventuali Bonato, Doualla
Ore 18.35
100 maschili, semifinali: eventuali Cappellini, Paparo
Ore 19.00
800 maschili, semifinali: eventuali Angelini, Da Riva
Ore 19.13
Peso femminile, finale: eventuali D’Addario, Seganfeddo
Ore 19.17
Martello maschile, finale: eventuali Delcuratolo, Di Bartolomei
Ore 19.25
800 femminili, eptathlon
Ore 19.50
1500 maschili, batterie: Giardiello, Palamini
Ore 20.20
100 femminili, finale: eventuali Bonato, Doualla
Ore 20.35
100 maschili, finale: eventuali Cappellini, Paparo
Europei U18 Rieti, il programma di sabato 18 luglio
SESSIONE MATTUTINA
Ore 8.30
Triplo maschile, qualificazione: Deplano, Granai
Ore 8.35
100 maschili, decathlon: Longhi, Muraro
Ore 8.55
Giavellotto maschile, qualificazione gruppo A: Cerdelli, Di Palma
Ore 9.05
Marcia 5000 maschile, finale: Rabai, Sorressa
Ore 9.45
2000 siepi femminili, finale: eventuale Lazouzi
Ore 10.07
800 femminili, semifinali: eventuali Anzini, Baiocco
Ore 10.10
Giavellotto maschile, qualificazione gruppo B: eventuali Cerdelli, Di Palma
Ore 10.20
Lungo maschile, decathlon: Longhi, Muraro
Ore 10.30
100 ostacoli femminili, batterie: Cappelletti, Succo
Ore 10.48
Alto maschile, finale: eventuali Campani, Ottaviani
Ore 11.15
110 ostacoli maschili, batterie: Cammilleri, Grancitelli
Ore 11.28
Peso maschile, qualificazione: Del Pioluogo, Pagot
Ore 11.43
Lungo femminile, finale: eventuali Canape, Lule
Ore 12.00
200 femminili, semifinali: eventuali Calzolari, Cengarle
Ore 12.30
200 maschili, semifinali: eventuali Berardo, Ferrari
Ore 13.05
Peso maschile, decathlon: Longhi, Muraro
SESSIONE POMERIDIANA
Ore 15.40
Disco maschile, finale: eventuali Capasso, Varga
Ore 16.25
Asta maschile, finale: eventuali Belardi, Damiani
Ore 17.10
Alto maschile, decathlon: Longhi, Muraro
Ore 17.20
400 ostacoli maschili, semifinali: eventuali Crisci, Provera
Ore 17.25
Lungo maschile, finale: eventuali Faganello, Randriamikasa
Ore 17.50
400 ostacoli femminili, semifinali: eventuali Giovanetto, Sella Bance
Ore 18.20
400 femminili, finale: eventuali Candidi, Salvatore
Ore 18.35
1500 femminili, finale: Morelli, Prenzato
Ore 18.55
400 maschili, finale: eventuali Borello, Petriaggi
Ore 19.10
200 femminili, finale: eventuali Calzolari, Cengarle
Ore 19.20
Disco femminile, finale: eventuali Cecati, Stagnaro
Ore 19.25
200 maschili, finale: eventuali Berardo, Ferrari
Ore 19.35
Peso maschile, finale: eventuali Del Pioluogo, Pagot
Ore 19.55
800 maschili, finale: eventuali Angelini, Da Riva
Ore 20.10
400 maschili, decathlon: Longhi, Muraro
Europei U18 Rieti, il programma di domenica 19 luglio
SESSIONE MATTUTINA
Ore 8.30
110 ostacoli maschili, decathlon: Longhi, Muraro
Ore 9.00
Marcia 5000 femminile, finale: Carissimi, D’Alessandro
Ore 9.25
Disco maschile, decathlon gruppo A: Longhi, Muraro
Ore 9.45
2000 siepi maschili, finale: eventuali Contigiani, Scardi
Ore 10.05
3000 femminili, finale
Ore 10.25
Staffetta femminile, batterie: Italia
Ore 10.35
Disco maschile, decathlon gruppo B: eventuali Longhi, Muraro
Ore 11.00
Asta maschile, decathlon: Longhi, Muraro
Ore 11.15
Staffetta maschile, batterie: Italia
Ore 11.50
Triplo maschile, finale: eventuali Deplano, Granai
Ore 11.55
100 ostacoli femminili, semifinali: eventuali Cappelletti, Succo
Ore 12.15
Giavellotto femminile, finale: eventuali Fagnani, Vallet
Ore 12.25
110 ostacoli maschili, semifinali: eventuali Cammilleri, Grancitelli
SESSIONE POMERIDIANA
Ore 15.55
Giavellotto maschile, decathlon gruppo A: Longhi, Muraro
Ore 16.00
Alto femminile, finale: eventuali Bighi, Catalano
Ore 16.30
Asta femminile, finale: eventuali Benedetti, Mauro
Ore 17.05
Giavellotto maschile, decathlon gruppo B: eventuali Longhi, Muraro
Ore 17.25
400 ostacoli maschili, finale: eventuali Crisci, Provera
Ore 17.45
400 ostacoli femminili, finale: eventuali Giovanetto, Sella Bance
Ore 18.00
1500 maschili, finale: eventuali Giardiello, Palamini
Ore 18.13
Triplo femminile, finale: eventuali Arioli, Dongmo
Ore 18.15
Giavellotto maschile, finale: eventuali Cerdelli, Di Palma
Ore 18.20
100 ostacoli femminili, finale: eventuali Cappelletti, Succo
Ore 18.32
110 ostacoli maschili, finale: eventuali Cammilleri, Grancitelli
Ore 18.45
800 femminili, finale: eventuali Anzini, Baiocco
Ore 19.00
Staffetta femminile, finale: eventuale Italia
Ore 19.15
Staffetta maschile, finale: eventuale Italia
Ore 19.35
1500 maschili, decathlon: eventuali Longhi, Muraro
Europei U18 Rieti, quattro giorni per seguire gli azzurri
Il calendario degli Europei Under 18 promette quattro giornate ricche di appuntamenti per la squadra italiana.
Tra finali già certe, qualificazioni e possibili turni successivi, il Guidobaldi sarà il centro dell’atletica giovanile europea fino a domenica 19 luglio.