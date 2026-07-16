Alcaraz è pronto al rientro: punta Cincinnati, il programma nei prossimi tornei

Dopo il lungo infortunio, Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo: l’appuntamento più atteso è Cincinnati, ma occhio anche all’Ohio

Carlos Alcaraz punta ufficialmente al rientro in campo nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che ha deciso di non iscriversi al torneo canadese di Montreal, ha confermato la sua presenza nel tabellone del prestigioso Masters 1000 dell’Ohio. Qui, lo scorso anno, ha trionfato in modo spettacolare e ora proverà a difendere il titolo conquistato.

Il rientro di Alcaraz si preannuncia carico di importanti implicazioni per la classifica mondiale. Il numero tre del mondo potrebbe presentarsi all’appuntamento statunitense mantenendo la terza posizione, ma solo a patto che il tedesco Alexander Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal. In caso contrario, lo spagnolo risalirebbe alla seconda piazza della classifica ATP, scavalcando il rivale teutonico.

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Nel frattempo, il tabellone principale a 96 giocatori del Masters 1000 di Cincinnati vede già la presenza di sei tennisti italiani ammessi di diritto: Jannik Sinner, ovviamente numero uno del seeding, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

C’è grande attesa per il ritorno in campo di Alcaraz

Restano in attesa di un possibile ripescaggio Mattia Bellucci, fuori di quattro posizioni, e Lorenzo Sonego, distante di sette posti dalla soglia d’ingresso diretta. Per i due azzurri, la speranza è che arrivino alcuni forfait dall’alto; in alternativa, dovranno lottare per un posto nel main draw passando attraverso il tabellone di qualificazione.

L’attesa per il ritorno di Alcaraz si intreccia con le ambizioni del tennis italiano, in vista di un appuntamento cruciale che farà da trampolino di lancio verso i prossimi US Open.