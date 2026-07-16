Tour de France, la tappa di oggi 16 luglio: altra volata, programma e favoriti

La dodicesima tappa del Tour de France sarà un’altra volata con insidie e sorprese: il programma, gli orari e i possibili favoriti

Prosegue la Grande Boucle con la dodicesima tappa del Tour de France 2026, che oggi, giovedì 16 luglio, porta il gruppo da Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône per un totale di 179,1 chilometri. Dopo le emozioni della frazione precedente, il percorso si presenta sostanzialmente pianeggiante, disegnato su misura per i velocisti, anche se non mancheranno piccole insidie da gestire.

Il tracciato prevede infatti tre momenti cruciali e non semplici: la Côte de Lanty e la Côte de Cuzy a metà tappa, e la più insidiosa Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km al 4,3%) a meno di venti chilometri dall’arrivo.

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Quest’ultima potrebbe offrire un’ultima, concreta chance ai finisseur per tentare la fuga prima del ricompattamento. Tuttavia, la probabilità di una volata di gruppo compatta rimane altissima, con lo sprint intermedio di Decize (km 45,8) che già preannuncia una frazione a misura di ruote veloci.

I favoriti della tappa di oggi del Tour de France e quando si inizia

Tra i favoriti, tutti gli occhi sono puntati su Tim Merlier, attualmente il velocista più in forma e dominante del plotone. A sfidarlo ci saranno Olav Kooij, già vincitore in questa edizione, il campione Biniam Girmay, Max Kanter e un Milan Fretin in costante crescita. Resta l’incognita Jasper Philipsen, ancora lontano dalla sua condizione ottimale.

L’appuntamento è per le 13:30 con la partenza, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17:29. La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 a partire dalle 14:45. La tappa sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery+ e HBO Max.