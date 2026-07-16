Oggi parte il Giro di Valle D’Aosta 2026: la prima tappa e il programma. Segui la diretta su Sportface Tv

È fissata a oggi 16 luglio il via del Giro di Valle d’Aosta 2026: il programma della prima tappa e la diretta su Sportface Tv

Prende il via oggi la 62esima edizione del Giro della Valle d’Aosta, storica e prestigiosa corsa a tappe riservata alla categoria Under 23, da sempre considerata una vera e propria fucina di talenti destinati al grande professionismo.

La competizione si aprirà con una cronometro di 10,5 chilometri da Passy a Plaine Joux, in Alta Savoia, che fornirà le prime, preziose indicazioni sulla classifica generale.

Il percorso, articolato su quattro tappe per un totale di 414 chilometri e oltre 11.000 metri di dislivello, attraverserà le suggestive e impervie strade valdostane e del dipartimento francese. I Gran Premi della Montagna renderanno la corsa estremamente selettiva, confermando il ruolo di banco di prova d’eccellenza per i giovani scalatori.

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Si tratta di un appuntamento dalla grandissima tradizione, da cui sono emersi anche campioni come Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari.

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Prende il via il Giro di Valle d’Aosta 2026

L’edizione 2026 sarà però segnata da un momento di profonda commozione: l’organizzazione ha deciso di ritirare il numero 57, indossato da Samuele Privitera, scomparso tragicamente durante la prima tappa dello scorso anno. In sua memoria, sarà istituito un premio speciale per la migliore affermazione di tappa.

Tra i favoriti per la vittoria finale spiccano l’ecuadoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen-Z), secondo lo scorso anno, e il brasiliano Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team). Tra le speranze italiane, i riflettori sono puntati su Andrea Bessega, Leonardo Volpato, Tommaso Quaglia e il valdostano Etienne Grimod, chiamato a ben figurare sulle strade di casa davanti ai propri tifosi.

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