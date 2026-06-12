Italia, prima gioia in Nations League: Germania battuta 3-1, Bovolenta cambia la partita

L’Italia conquista la prima vittoria nella Nations League 2026 superando la Germania per 3-1 nella tappa canadese. Dopo il ko al the-break contro la Francia all’esodio, la squadra di Ferdinando De Giorgi reagisce con carattere in una sfida intensa e combattuta, chiusa con i parziali di 25-20, 20-25. 25-21, 33-31. Un successo pesante, costruito anche grazie alle risposte arrivate dalla panchina.

Primo set azzurro, poi la risposta tedesca

L’Italia parte bene e nel primo parziale trova ritmo con Bottolo, Luca Porro e i centrali, riuscendo a piazzare l’allungo decisivo nel finale. Il muro di Rychlicki e l’ace di Bottolo valgono il 25-20.

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La Germania, però, reagisce subito nel secondo set: Brand e Rohrs aumentano l’efficacia offensiva, gli azzurri inseguono a lungo e non riescono a ricucire lo stappo. Il 25-20 tedesco riporta la gara in equilibrio.

Bovolenta entra e spacca il match

La svolta arriva dal terzo set con l’ingresso stabile di Alessandro Bovolenta al posto di Rychlicki. L’opposto ravennate cambia l’inerzia, mette giù palloni pesanti e chiude da top scorrere con 17 punti, di cui 15 in attacco.

L’Italia vince il terzo parziale 25-21, poi resiste in un quarto set infinito, deciso ai vantaggi. Dopo diversi match point annullati, sul 31-31 l’errore tedesco al servizio e due ace consecutivi di Bottolo consegnano agli azzurri il 33-31 e tre punti importanti per la classifica e il morale.