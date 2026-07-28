Tour de l’Ain 2026, Hobbs vince la prima tappa: Dainese secondo, tre italiani nei primi cinque

Il britannico della EF Education-EasyPost rimonta Alberto Dainese nella volata di Bourg-en-Bresse e conquista anche la maglia di leader. Quarto Matteo Milan, quinto Alessio Delle Vedove.

Noah Hobbs inaugura con una vittoria il Tour de l’Ain 2026. Il giovane britannico della EF Education-EasyPost si è imposto nella volata che ha concluso la prima tappa, lunga 160,9 chilometri da Parc des Oiseaux a Bourg-en-Bresse.

Hobbs ha rimontato negli ultimi metri Alberto Dainese, partito molto presto nello sprint e incapace di conservare il vantaggio fino alla linea d’arrivo. Il corridore della Soudal Quick-Step Devo Team si è dovuto così accontentare del secondo posto.

Terzo il francese Bohémond Barrillot, in gara con la Nazionale, davanti ad altri due italiani: Matteo Milan, quarto, e Alessio Delle Vedove, quinto.

Hobbs rimonta Dainese nella volata finale

Il primo a lanciare lo sprint è stato Alberto Dainese, che ha provato ad anticipare gli avversari con una lunga progressione. Alle sue spalle, però, Noah Hobbs ha sfruttato la scia dell’italiano e lo ha superato poco prima del traguardo.

Il britannico classe 2004 ha completato la tappa in 3 ore, 27 minuti e 2 secondi, conquistando la seconda vittoria da professionista della carriera dopo il successo ottenuto a giugno all’Heylen Vastgoed Heistse Pijl.

Grazie al risultato di Bourg-en-Bresse, Hobbs indossa anche la prima maglia di leader della classifica generale e guida le graduatorie a punti e dei giovani.

Cinque corridori nella prima fuga

La prima parte della frazione, quasi completamente priva di difficoltà altimetriche, è trascorsa senza particolari scossoni.

Dopo circa venti chilometri si è formato un gruppo di cinque attaccanti composto da Patryk Goszczurny, Arthur Meyer, Morné Van Niekerk, Maxime Jarnet e Maël Guégan.

Il loro vantaggio è rapidamente salito fino a un minuto e mezzo, ma la EF Education-EasyPost ha controllato l’andatura del gruppo impedendo alla fuga di guadagnare ulteriore terreno.

I cinque sono stati raggiunti a 52 chilometri dall’arrivo.

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Juillard e Jean ripresi a 2,4 chilometri dall’arrivo

Subito dopo il ricongiungimento sono scattati Kenny Molly, Maximilien Juillard e Victor Jean.

Il nuovo tentativo è stato controllato da Groupama-FDJ United e TotalEnergies, che hanno mantenuto il distacco sempre al di sotto del minuto. Molly ha rinunciato all’azione a circa 14 chilometri dal traguardo, mentre Juillard e Jean hanno continuato a collaborare.

L’inseguimento condotto anche dalla Soudal Quick-Step Devo Team ha però riportato il gruppo sui due fuggitivi a 2,4 chilometri dalla conclusione, preparando la volata vinta da Hobbs.

Dainese, Milan e Delle Vedove tra i primi cinque

La prima tappa ha regalato risultati importanti anche al ciclismo italiano.

Dainese ha sfiorato la vittoria, chiudendo secondo dopo aver lanciato per primo lo sprint. Matteo Milan, corridore della Groupama-FDJ United, ha terminato al quarto posto, mentre Alessio Delle Vedove della XDS Astana Team si è classificato quinto.

Tre italiani hanno quindi concluso la giornata nelle prime cinque posizioni.

Domani la tappa con il Col de Portes

La classifica generale potrebbe cambiare già nella seconda frazione, la Saint-Vulbas-Lagnieu di 161,9 chilometri.

Il percorso presenterà nel finale due passaggi sul Col de Portes, destinati a mettere in difficoltà i velocisti e a favorire gli uomini più adatti alle salite.

Ordine d’arrivo della prima tappa

Noah Hobbs, EF Education-EasyPost – 3:27:02 Alberto Dainese, Soudal Quick-Step Devo Team – stesso tempo Bohémond Barrillot, Francia – stesso tempo Matteo Milan, Groupama-FDJ United – stesso tempo Alessio Delle Vedove, XDS Astana Team – stesso tempo Louis Hardouin, Van Rysel Roubaix – stesso tempo Jason Tesson, TotalEnergies – stesso tempo Mathias Sanlaville, CIC Pro Cycling Academy – stesso tempo Tord Gudmestad, Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme – stesso tempo Rémi Lelandais, Decathlon CMA CGM Team – stesso tempo

Classifica generale

Noah Hobbs, EF Education-EasyPost – 3:27:02 Alberto Dainese, Soudal Quick-Step Devo Team – stesso tempo Bohémond Barrillot, Francia – stesso tempo Matteo Milan, Groupama-FDJ United – stesso tempo Alessio Delle Vedove, XDS Astana Team – stesso tempo Louis Hardouin, Van Rysel Roubaix – stesso tempo Jason Tesson, TotalEnergies – stesso tempo Mathias Sanlaville, CIC Pro Cycling Academy – stesso tempo Tord Gudmestad, Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme – stesso tempo Rémi Lelandais, Decathlon CMA CGM Team – stesso tempo

Le altre classifiche

Classifica a punti: Noah Hobbs, EF Education-EasyPost

Classifica dei GPM: Baptiste Berger, Vélo Club Villefranche Beaujolais

Classifica giovani: Noah Hobbs, EF Education-EasyPost