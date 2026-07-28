Basket, Mondiali femminili 2026: le 18 convocate dell’Italia, prima chiamata per Blasigh

Le Azzurre tornano alla rassegna iridata dopo 32 anni. Raduno dal 4 agosto a Roma, poi le amichevoli contro Belgio, Cina e Francia prima dell’esordio con la Cechia il 4 settembre a Berlino.

Diciotto giocatrici convocate per preparare il ritorno dell’Italia ai Mondiali femminili di basket, atteso da 32 anni. Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha definito il gruppo che inizierà il raduno in vista della FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Il nucleo principale è quello che nell’ultimo anno ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei e, nel marzo scorso a San Juan di Porto Rico, ha centrato la storica qualificazione mondiale. La principale novità è la prima chiamata nella Nazionale maggiore per Vittoria Blasigh, già convocata da Capobianco nel Green Team di giugno.

Cecilia Zandalasini è attualmente impegnata nella stagione WNBA con le Golden State Valkyries e raggiungerà il gruppo il 29 agosto a Roma. Costanza Verona si aggregherà invece alla squadra l’8 agosto.

Capobianco: “Ripartiamo dalla nostra identità”

Andrea Capobianco ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dalla Nazionale e la necessità di riprendere il percorso partendo dai principi che hanno caratterizzato gli ultimi risultati.

«Eccoci, finalmente si parte. Ci avviamo verso il palcoscenico più prestigioso in assoluto dopo i Giochi Olimpici, con l’obiettivo di dimostrare di essere all’altezza di questo appuntamento e di rappresentare al meglio la nostra pallacanestro. È un traguardo che noi tutti abbiamo sognato per oltre trent’anni».

Il commissario tecnico ha ricordato il lavoro svolto dalle giocatrici durante il cammino di qualificazione.

«Questo sogno è stato conquistato dalle ragazze e da tutto il movimento attraverso un lavoro rigoroso e meticoloso, costruito giorno dopo giorno in allenamento, prima ancora che sul campo, per creare qualcosa di solido e affidabile. Le atlete sono state straordinarie lungo tutto il percorso di qualificazione: hanno espresso una pallacanestro dall’identità ben definita, capace di adattarsi e cambiare pelle a seconda dell’avversario».

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Da 18 giocatrici alle 12 per il Mondiale

Dal gruppo iniziale usciranno le 12 atlete che rappresenteranno l’Italia nella competizione iridata.

«Inizieremo il raduno in 18, partendo dal nucleo storico che ha conquistato questa qualificazione. Da questo gruppo prenderà forma il cammino che ci porterà a definire le 12 giocatrici che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali», ha spiegato Capobianco.

La prima parte della preparazione sarà dedicata soprattutto al lavoro fisico, prima di aumentare progressivamente il ritmo e concentrarsi sugli aspetti agonistici.

«Le ragazze sono grandi professioniste e si sono tenute in forma individualmente, ma dobbiamo riabituarle al ritmo e al clima partita. Successivamente entreremo sempre più nel vivo della preparazione agonistica».

Il raduno all’Acqua Acetosa

La preparazione inizierà il 4 agosto al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma e proseguirà fino al 13 agosto.

Dopo i primi giorni di allenamento, l’Italia si trasferirà a Kortrijk, in Belgio, per affrontare due volte le campionesse d’Europa in carica. Le amichevoli sono in programma il 15 e il 16 agosto.

Dal 17 al 22 agosto il gruppo lavorerà a Trento. Venerdì 21 agosto, alle ore 19.30, le Azzurre affronteranno la Cina alla BTS Arena. Il giorno successivo, alle 15, le due Nazionali disputeranno anche uno scrimmage a porte chiuse.

Due amichevoli contro la Francia

Dopo due giorni di riposo, l’Italia si ritroverà nuovamente a Roma il 25 agosto.

Il 26 agosto è previsto il trasferimento a Parigi, dove le Azzurre giocheranno due amichevoli contro la Francia nelle giornate del 27 e 28 agosto. Gli orari dei due incontri devono ancora essere definiti.

La squadra rientrerà a Roma il 29 agosto, prima degli ultimi allenamenti e della partenza per Berlino fissata per il 1° settembre.

Il girone dell’Italia ai Mondiali

L’esordio mondiale dell’Italia è in programma venerdì 4 settembre contro la Cechia alla Max-Schmeling-Halle, con palla a due alle ore 20.15.

Domenica 6 settembre le Azzurre affronteranno gli Stati Uniti alla Berlin Arena alle 20.45. La fase a gironi si concluderà lunedì 7 settembre contro la Cina, ancora alle 20.45 alla Max-Schmeling-Halle.

Il calendario dell’Italia

Venerdì 4 settembre

Ore 20.15 – Cechia-Italia, Max-Schmeling-Halle

Domenica 6 settembre

Ore 20.45 – Italia-Stati Uniti, Berlin Arena

Lunedì 7 settembre

Ore 20.45 – Italia-Cina, Max-Schmeling-Halle

La formula della Women’s World Cup

Le prime classificate dei quattro gironi accederanno direttamente ai quarti di finale.

Le squadre che concluderanno la prima fase al secondo e al terzo posto dovranno invece disputare uno spareggio, mentre le quarte saranno eliminate.

Nel turno successivo l’Italia potrebbe incrociare una tra Belgio, Australia, Porto Rico e Turchia.

I quarti di finale si giocheranno giovedì 10 settembre, le semifinali sabato 12 e le finali domenica 13 settembre.

Le 18 Azzurre convocate

Jasmine Keys, 1997, 1,87 metri, ala Matilde Villa, 2004, 1,77 metri, playmaker Francesca Pasa, 2000, 1,80 metri, playmaker Carlotta Zanardi, 2005, 1,80 metri, playmaker Costanza Verona, 1999, 1,75 metri, playmaker Caterina Gilli, 2002, 1,81 metri, ala Francesca Pan, 1997, 1,80 metri, guardia Lorela Cubaj, 1999, 1,92 metri, centro Sara Madera, 2000, 1,87 metri, ala Mariella Santucci, 1997, 1,70 metri, playmaker Martina Fassina, 1999, 1,82 metri, guardia Cristina Osazuwa, 2005, 1,90 metri, centro Francesca Leonardi, 2002, 1,82 metri, guardia-ala Olbis Andrè, 1998, 1,92 metri, centro Laura Spreafico, 1991, 1,82 metri, guardia, capitana Ilaria Panzera, 2002, 1,80 metri, guardia Vittoria Blasigh, 2005, 1,78 metri, guardia Martina Kacerik, 1996, 1,81 metri, guardia

Le riserve a casa

Arianna Arado, 2004, 1,88 metri, centro

Beatrice Caloro, 2004, 1,75 metri, guardia

Anastasia Conte, 2000, 1,72 metri, guardia

Gina Conti, 1999, 1,80 metri, playmaker

Eleonora Villa, 2004, 1,77 metri, guardia

Cecilia Zandalasini, 1996, 1,85 metri, ala

Lo staff tecnico

Capo delegazione: Roberto Brunamonti

Commissario tecnico: Andrea Capobianco

Assistente allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente allenatore: Alessandro Fontana

Assistente allenatore: Angela Gianolla

Preparatore fisico: Jacopo Arrobbio

Il programma completo della preparazione

Martedì 4 agosto

Ore 13 – Inizio del raduno al Centro di Preparazione Olimpica del Coni, Largo Giulio Onesti 1, Roma

Mercoledì 5 agosto

Ore 10.30-13 – Allenamento

Giovedì 6 agosto

Ore 10.30-13 – Allenamento

Venerdì 7 agosto

Ore 10.30-13 – Allenamento

Sabato 8 agosto

Ore 10-12 – Allenamento

Ore 17.30-20 – Allenamento

Domenica 9 agosto

Ore 10.30-13 – Allenamento

Lunedì 10 agosto

Ore 10-12 – Allenamento

Ore 17.30-20 – Allenamento

Martedì 11 agosto

Ore 10.30-13 – Allenamento

Mercoledì 12 agosto

Riposo

Giovedì 13 agosto

Ore 10-12 – Allenamento

Ore 17.30-20 – Allenamento

Venerdì 14 agosto

Ore 13.30 – Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e partenza per Kortrijk

Sabato 15 agosto

Ore 9-11 – Allenamento

Ore 15 – Belgio-Italia

Domenica 16 agosto

Ore 11-13 – Allenamento

Ore 18 – Belgio-Italia

Lunedì 17 agosto

Ore 9.55 – Trasferimento a Bruxelles, volo per Venezia e successivo trasferimento in pullman a Trento

Ore 17.30-19.30 – Allenamento alla BTS Arena

Martedì 18 agosto

Ore 11-14 – Allenamento

Mercoledì 19 agosto

Ore 11-14 – Allenamento

Giovedì 20 agosto

Ore 11.30-14 – Allenamento

Venerdì 21 agosto

Ore 19.30 – Italia-Cina alla BTS Arena

Sabato 22 agosto

Ore 15 – Italia-Cina, scrimmage a porte chiuse

Domenica 23 e lunedì 24 agosto

Riposo

Martedì 25 agosto

Ore 13 – Raduno al Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Roma

Ore 18-20 – Allenamento

Mercoledì 26 agosto

Ore 8.30 – Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e volo per Parigi

Giovedì 27 agosto

Francia-Italia, orario da definire

Venerdì 28 agosto

Francia-Italia, orario da definire

Sabato 29 agosto

Ore 11.40 – Trasferimento all’aeroporto di Parigi e volo per Roma

Domenica 30 e lunedì 31 agosto

Allenamenti

Biglietti per sostenere le Azzurre

Prosegue la vendita dei biglietti per la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Sono disponibili sia i tagliandi per le singole sessioni sia i pacchetti dedicati alle Nazionali partecipanti.

Per seguire tutte le partite dell’Italia nella fase a gironi è disponibile il “Team Ticket”, che comprende l’accesso alle tre sessioni delle Azzurre nello stesso settore dell’arena.

Il pacchetto costa 115 euro ed è acquistabile attraverso il portale ufficiale di Eventim.