Basket, Mondiali femminili 2026: le 18 convocate dell’Italia, prima chiamata per Blasigh

Le Azzurre tornano alla rassegna iridata dopo 32 anni. Raduno dal 4 agosto a Roma, poi le amichevoli contro Belgio, Cina e Francia prima dell’esordio con la Cechia il 4 settembre a Berlino.
Diciotto giocatrici convocate per preparare il ritorno dell’Italia ai Mondiali femminili di basket, atteso da 32 anni. Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha definito il gruppo che inizierà il raduno in vista della FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.
Il nucleo principale è quello che nell’ultimo anno ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei e, nel marzo scorso a San Juan di Porto Rico, ha centrato la storica qualificazione mondiale. La principale novità è la prima chiamata nella Nazionale maggiore per Vittoria Blasigh, già convocata da Capobianco nel Green Team di giugno.
Cecilia Zandalasini è attualmente impegnata nella stagione WNBA con le Golden State Valkyries e raggiungerà il gruppo il 29 agosto a Roma. Costanza Verona si aggregherà invece alla squadra l’8 agosto.
Capobianco: “Ripartiamo dalla nostra identità”
Andrea Capobianco ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dalla Nazionale e la necessità di riprendere il percorso partendo dai principi che hanno caratterizzato gli ultimi risultati.
«Eccoci, finalmente si parte. Ci avviamo verso il palcoscenico più prestigioso in assoluto dopo i Giochi Olimpici, con l’obiettivo di dimostrare di essere all’altezza di questo appuntamento e di rappresentare al meglio la nostra pallacanestro. È un traguardo che noi tutti abbiamo sognato per oltre trent’anni».
Il commissario tecnico ha ricordato il lavoro svolto dalle giocatrici durante il cammino di qualificazione.
«Questo sogno è stato conquistato dalle ragazze e da tutto il movimento attraverso un lavoro rigoroso e meticoloso, costruito giorno dopo giorno in allenamento, prima ancora che sul campo, per creare qualcosa di solido e affidabile. Le atlete sono state straordinarie lungo tutto il percorso di qualificazione: hanno espresso una pallacanestro dall’identità ben definita, capace di adattarsi e cambiare pelle a seconda dell’avversario».
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Da 18 giocatrici alle 12 per il Mondiale
Dal gruppo iniziale usciranno le 12 atlete che rappresenteranno l’Italia nella competizione iridata.
«Inizieremo il raduno in 18, partendo dal nucleo storico che ha conquistato questa qualificazione. Da questo gruppo prenderà forma il cammino che ci porterà a definire le 12 giocatrici che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali», ha spiegato Capobianco.
La prima parte della preparazione sarà dedicata soprattutto al lavoro fisico, prima di aumentare progressivamente il ritmo e concentrarsi sugli aspetti agonistici.
«Le ragazze sono grandi professioniste e si sono tenute in forma individualmente, ma dobbiamo riabituarle al ritmo e al clima partita. Successivamente entreremo sempre più nel vivo della preparazione agonistica».
Il raduno all’Acqua Acetosa
La preparazione inizierà il 4 agosto al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma e proseguirà fino al 13 agosto.
Dopo i primi giorni di allenamento, l’Italia si trasferirà a Kortrijk, in Belgio, per affrontare due volte le campionesse d’Europa in carica. Le amichevoli sono in programma il 15 e il 16 agosto.
Dal 17 al 22 agosto il gruppo lavorerà a Trento. Venerdì 21 agosto, alle ore 19.30, le Azzurre affronteranno la Cina alla BTS Arena. Il giorno successivo, alle 15, le due Nazionali disputeranno anche uno scrimmage a porte chiuse.
Due amichevoli contro la Francia
Dopo due giorni di riposo, l’Italia si ritroverà nuovamente a Roma il 25 agosto.
Il 26 agosto è previsto il trasferimento a Parigi, dove le Azzurre giocheranno due amichevoli contro la Francia nelle giornate del 27 e 28 agosto. Gli orari dei due incontri devono ancora essere definiti.
La squadra rientrerà a Roma il 29 agosto, prima degli ultimi allenamenti e della partenza per Berlino fissata per il 1° settembre.
Il girone dell’Italia ai Mondiali
L’esordio mondiale dell’Italia è in programma venerdì 4 settembre contro la Cechia alla Max-Schmeling-Halle, con palla a due alle ore 20.15.
Domenica 6 settembre le Azzurre affronteranno gli Stati Uniti alla Berlin Arena alle 20.45. La fase a gironi si concluderà lunedì 7 settembre contro la Cina, ancora alle 20.45 alla Max-Schmeling-Halle.
Il calendario dell’Italia
Venerdì 4 settembre
Ore 20.15 – Cechia-Italia, Max-Schmeling-Halle
Domenica 6 settembre
Ore 20.45 – Italia-Stati Uniti, Berlin Arena
Lunedì 7 settembre
Ore 20.45 – Italia-Cina, Max-Schmeling-Halle
La formula della Women’s World Cup
Le prime classificate dei quattro gironi accederanno direttamente ai quarti di finale.
Le squadre che concluderanno la prima fase al secondo e al terzo posto dovranno invece disputare uno spareggio, mentre le quarte saranno eliminate.
Nel turno successivo l’Italia potrebbe incrociare una tra Belgio, Australia, Porto Rico e Turchia.
I quarti di finale si giocheranno giovedì 10 settembre, le semifinali sabato 12 e le finali domenica 13 settembre.
Le 18 Azzurre convocate
- Jasmine Keys, 1997, 1,87 metri, ala
- Matilde Villa, 2004, 1,77 metri, playmaker
- Francesca Pasa, 2000, 1,80 metri, playmaker
- Carlotta Zanardi, 2005, 1,80 metri, playmaker
- Costanza Verona, 1999, 1,75 metri, playmaker
- Caterina Gilli, 2002, 1,81 metri, ala
- Francesca Pan, 1997, 1,80 metri, guardia
- Lorela Cubaj, 1999, 1,92 metri, centro
- Sara Madera, 2000, 1,87 metri, ala
- Mariella Santucci, 1997, 1,70 metri, playmaker
- Martina Fassina, 1999, 1,82 metri, guardia
- Cristina Osazuwa, 2005, 1,90 metri, centro
- Francesca Leonardi, 2002, 1,82 metri, guardia-ala
- Olbis Andrè, 1998, 1,92 metri, centro
- Laura Spreafico, 1991, 1,82 metri, guardia, capitana
- Ilaria Panzera, 2002, 1,80 metri, guardia
- Vittoria Blasigh, 2005, 1,78 metri, guardia
- Martina Kacerik, 1996, 1,81 metri, guardia
Le riserve a casa
Arianna Arado, 2004, 1,88 metri, centro
Beatrice Caloro, 2004, 1,75 metri, guardia
Anastasia Conte, 2000, 1,72 metri, guardia
Gina Conti, 1999, 1,80 metri, playmaker
Eleonora Villa, 2004, 1,77 metri, guardia
Cecilia Zandalasini, 1996, 1,85 metri, ala
Lo staff tecnico
Capo delegazione: Roberto Brunamonti
Commissario tecnico: Andrea Capobianco
Assistente allenatore: Vincenzo Di Meglio
Assistente allenatore: Alessandro Fontana
Assistente allenatore: Angela Gianolla
Preparatore fisico: Jacopo Arrobbio
Il programma completo della preparazione
Martedì 4 agosto
Ore 13 – Inizio del raduno al Centro di Preparazione Olimpica del Coni, Largo Giulio Onesti 1, Roma
Mercoledì 5 agosto
Ore 10.30-13 – Allenamento
Giovedì 6 agosto
Ore 10.30-13 – Allenamento
Venerdì 7 agosto
Ore 10.30-13 – Allenamento
Sabato 8 agosto
Ore 10-12 – Allenamento
Ore 17.30-20 – Allenamento
Domenica 9 agosto
Ore 10.30-13 – Allenamento
Lunedì 10 agosto
Ore 10-12 – Allenamento
Ore 17.30-20 – Allenamento
Martedì 11 agosto
Ore 10.30-13 – Allenamento
Mercoledì 12 agosto
Riposo
Giovedì 13 agosto
Ore 10-12 – Allenamento
Ore 17.30-20 – Allenamento
Venerdì 14 agosto
Ore 13.30 – Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e partenza per Kortrijk
Sabato 15 agosto
Ore 9-11 – Allenamento
Ore 15 – Belgio-Italia
Domenica 16 agosto
Ore 11-13 – Allenamento
Ore 18 – Belgio-Italia
Lunedì 17 agosto
Ore 9.55 – Trasferimento a Bruxelles, volo per Venezia e successivo trasferimento in pullman a Trento
Ore 17.30-19.30 – Allenamento alla BTS Arena
Martedì 18 agosto
Ore 11-14 – Allenamento
Mercoledì 19 agosto
Ore 11-14 – Allenamento
Giovedì 20 agosto
Ore 11.30-14 – Allenamento
Venerdì 21 agosto
Ore 19.30 – Italia-Cina alla BTS Arena
Sabato 22 agosto
Ore 15 – Italia-Cina, scrimmage a porte chiuse
Domenica 23 e lunedì 24 agosto
Riposo
Martedì 25 agosto
Ore 13 – Raduno al Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Roma
Ore 18-20 – Allenamento
Mercoledì 26 agosto
Ore 8.30 – Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e volo per Parigi
Giovedì 27 agosto
Francia-Italia, orario da definire
Venerdì 28 agosto
Francia-Italia, orario da definire
Sabato 29 agosto
Ore 11.40 – Trasferimento all’aeroporto di Parigi e volo per Roma
Domenica 30 e lunedì 31 agosto
Allenamenti
Biglietti per sostenere le Azzurre
Prosegue la vendita dei biglietti per la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Sono disponibili sia i tagliandi per le singole sessioni sia i pacchetti dedicati alle Nazionali partecipanti.
Per seguire tutte le partite dell’Italia nella fase a gironi è disponibile il “Team Ticket”, che comprende l’accesso alle tre sessioni delle Azzurre nello stesso settore dell’arena.
Il pacchetto costa 115 euro ed è acquistabile attraverso il portale ufficiale di Eventim.