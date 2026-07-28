Mondiali di scherma, Italia d’oro nella spada femminile: Estonia battuta 31-30

Le azzurre conquistano una finale combattutissima e tornano campionesse del mondo a squadre dopo 17 anni. È il secondo titolo iridato nella storia della specialità dopo Antalya 2009.

L’Italia è campione del mondo nella spada femminile a squadre. Le azzurre hanno superato l’Estonia per 31-30 al termine di una finale decisa per una sola stoccata, conquistando un successo storico.

Dopo l’oro ottenuto dal fioretto maschile, arriva così un altro titolo per l’Italscherma nella giornata dedicata alle prove a squadre.

Finale decisa per una sola stoccata

Italia ed Estonia hanno dato vita a un confronto equilibrato e combattuto fino agli ultimi secondi. Le azzurre sono riuscite a prevalere con il punteggio di 31-30, difendendo il minimo vantaggio e completando la corsa verso il gradino più alto del podio.

Una vittoria sofferta, arrivata contro una delle nazionali più competitive della spada femminile internazionale.

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Il secondo titolo mondiale della storia

Quello conquistato contro l’Estonia è soltanto il secondo oro dell’Italia nella storia dei Campionati Mondiali a squadre di spada femminile.

L’unico precedente risaliva al 2009, quando le azzurre vinsero il titolo iridato ad Antalya. Sono quindi trascorsi 17 anni prima di vedere nuovamente l’Italia sul tetto del mondo nella specialità.

Un’altra giornata d’oro per l’Italscherma

Il successo della spada femminile arriva dopo la rimonta del fioretto maschile, capace di battere Hong Kong 45-44 e confermare il titolo conquistato nel 2025.

La scherma italiana aggiunge così due ori a squadre al proprio bilancio mondiale, con la spada femminile che interrompe un’attesa durata quasi due decenni.

Il risultato della finale

Italia-Estonia 31-30