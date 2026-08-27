Italia-Germania, è storia: in amichevole arriva il set più lungo di sempre (66-64)

Italia e Germania in amichevole hanno letteralmente scritto la storia: è arrivato un punteggio leggendario con il set più lungo di sempre

La pallavolo mondiale può aggiornare gli almanacchi di storia. Nella serata di ieri al PalaCalafiori di Reggio Calabria, l’Italia e la Germania sono state protagoniste di un’impresa statistica e sportiva senza precedenti: il primo set della loro amichevole pre-Europei si è concluso con un leggendario 66-64, dopo un’ora e 29 minuti di gioco ininterrotto.

Quello che doveva essere un test in vista del campionato continentale, in programma dal 9 settembre, si è trasformato in una maratona di resistenza mentale e fisica. I regolamenti impongono di vincere con due punti di scarto dopo il 25, ma nessuno avrebbe potuto immaginare una tale escalation.

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Set point annullati, rimonte, muri decisivi e difese impossibili hanno tenuto incollati allo schermo tifosi e addetti ai lavori, trasformando la palestra calabrese in un’arena mista tra incredulità ed emozione.

Italia e Germania hanno ampiamente superato il precedente record mondiale

A spuntarla, al termine di un’interminabile sequenza di vantaggi e contro-sorpassi, è stata la Germania. Si tratta di un risultato che cancella e polverizza il precedente record mondiale di 50-48, stabilito appena lo scorso 28 giugno tra Argentina e Polonia nella fase preliminare della Volleyball Nations League, durato ‘appena”’62 minuti.

Al di là dell’esito del match, il vero vincitore è lo spettacolo. Questo 66-64 resterà per generazioni al primo posto tra i set più lunghi del mondo, e non è poco. Ad ogni modo, prosegue il percorso dell’Italia verso gli Europei e di sicuro contro la Germania, non è mancato l’allenamento.