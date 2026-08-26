Taranto, nuoto pinnato: oro per Filippo Pavoni e Viola Magoga

La squadra azzurra vince ancora nelle finali di nuoto pinnato. Le competizioni in vasca regalano ancra grandi soddisfazioni alla squadra italiana, che colleziona numerosi piazzamenti anche nel pinnato.

Il dominio assoluto di Filippo Pavoni e i podi maschili

Le gare maschili evidenziano le qualità della selezione azzurra. Il momento clou del pomeriggio nei 100 metri pinne biposto, dove Filippo Pavoni conquista il titolo assoluto. L’atleta azzurro domina chiudendo in 42″06, staccando il turco Emre Gurdenli, secondo in 42″71, e l’egiziano Ahmed Hesham Safw Radwan in 42″84, mentre Matteo Gadignani finisce quarto in 43″46.

Sui 400 metri di superficie, Lorenzo Caronno ottiene un prezioso argento in 3’04″14, arrendendosi all’egiziano Mohab Ehab Hel Nasreldin, oro in 3’01″17. Christian Degli Esposti chiude settimo in 3’11″10.

Singolare l’epilogo dei 400 metri biposto: Paolo De Pasquale e Valter Prampolini toccano insieme il traguardo. Entrambi conquistano il bronzo in 3’35″70, dietro al turco Kaan Efe Kaya, primo in 3’30″20, e al francese Kevin Lasserre.

Nei 100 metri di superficie Fabio Biancalana termina quarto in 36″40, gara vinta dall’egiziano Tarek Hassan Elsa Hassan in 34″44, davanti al greco Angelos Korompylis e al croato Filip Strikinac.

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L’acuto di Viola Magoga e le medaglie femminili

Tante medaglie anche con le donee. L’impresa porta la firma della nuotatrice italiana Viola Magoga, che vince nettamente i 50 metri pinne biposto. Il suo tempo di 21″91 basta per distanziare l’egiziana Salma Rabeea Marz Raslan, seconda in 22″17, e la greca Ioanna Tsalouchou in 22″70. Celeste Simioni manca il podio per 3 centesimi, finendo quarta in 22″73.

Sulle distanze maggiori arrivano altri due argenti. Nei 200 metri pinne biposto Elettra Calanca si piazza seconda in 1’48″19, dietro alla francese Camille Julien, oro in 1’45″63.

Nei 200 metri di superficie Anna Leonardi sfiora il gradino più alto. L’azzurra registra il tempo di 1’31″57 e cede per soli 15 centesimi alla greca Ifigeneia Teliousi, prima in 1’31″42. Terza la francese Anais Verger in 1’32″46, quinta l’italiana Consuelo Dametto in 1’33″86. Nei 50 metri apnea Teliousi trionfa ancora in 16″60, con 1 centesimo di vantaggio sull’egiziana Mariam Mohamed Hel Hegab. Le azzurre Giulia Bruni e Nicole Lunghi chiudono rispettivamente in quinta posizione con 16″90 e in sesta con 17″16.

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