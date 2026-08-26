Taranto: giornata di medaglie e finali, Caponio festeggia l’oro

La quinta giornata dei Giochi del Mediterraneo garantisce alla spedizione tricolore un prezioso bottino di piazzamenti e qualificazioni, oltre alla pioggia di medaglie alla quale ormai ci siamo abituati. Tra certezze dalla box e acuti nei palazzetti, l’Italia certifica il suo dominio a Taranto.

Caponio d’oro, acuti per Sessa e Sella

Il badminton tricolore festeggia la medaglia d’oro di Fabio Caponio, abile a trionfare nel singolare maschile piegando il croato Aria Dinata per 2-0 (22-20, 21-19). Nel torneo femminile, Yasmine Hamza sfiora il titolo ma si arrende per 2-0 (21-17, 21-15) alla turca Neslihan Arin, accontentandosi dell’argento.

Dal poligono del tiro a volo giungono ulteriori soddisfazioni. La finale del trap femminile consegna l’argento a Erica Sessa con 27 piattelli colpiti, dietro ai 28 della campionessa turca Safiye Temizdemir.

In ambito maschile, Emanuele Buccolieri agguanta la medaglia di bronzo totalizzando 21 piattelli nella gara vinta dallo spagnolo Andres Garcia Garcia.

La pedana della ginnastica ritmica regala medaglie con Viola Sella, capace di assicurarsi il bronzo nell’all-around con 105.700 punti, dietro alla turca Hatice Gokce Emir (106.850) e alla spagnola Daniela Pico (106.550). Termina al 4° posto Margherita Fucci, ferma a quota 105.250.

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Charaabi e Testa dettano i ritmi sul ring

Il torneo di boxe sorride agli atleti italiani, pronti a contendersi i titoli. Sirine Charaabi stacca il pass per l’ultimo atto dei 54 kg battendo la serba Sara Cirkovic con il punteggio di 3-2. Percorso netto per Irma Testa, che liquida Bojana Gojkovic per 5-0 nei 57 kg, imitata da Melissa Gemini, dominante per 5-0 sulla turca Sude Nur Aslan nei 75 kg.

In campo maschile, Gabriele Guidi Rontani sconfigge Abdelhaq Nadir per 5-0 e prenota la finale dei 70 kg, mentre Michele Baldassi e Martina Vassallo si fermano al bronzo.

Nel padel, la coppia mista composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo archivia la pratica kosovara contro Donika Bashota e Lavdrim Krasniqi con un severo 2-0 (6-0, 6-0), approdando in semifinale.

Bilancio amaro nel tiro con l’arco a squadre. Il team maschile cade per 6-0 contro la Francia in semifinale, mentre la formazione femminile si arrende per 5-4 alla Turchia. Entrambe le squadre proveranno a rifarsi nelle sfide per il 3° posto. Due ori anche nel nuoto pinnato.In serata in campo calcio maschile e pallavolo femminile, in diretta su SportfacTV.

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