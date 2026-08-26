Taranto, Calcio: l’Italia fa l’impresa contro il Kosovo e si qualifica al 97′ – gli highlights

Che impresa per l’Italia maschile. La Nazionale di calcio batte 3-0 il Kosovo allo Iacovone e passa a sorpresa il turno. Decisiva la sconfitta dell’Albania per 2-0. Italia qualificata alle semifinali.

Italia-Kosovo 3-0: azzurri passano il girone

Una partita al cardiopalma, risolta solo al 97′ dall’Italia che, in diretta su SportfaceTV, firma l’impresa e passa il girone eliminatorio.

Gli azzurri, fino a pochi secondi dalla fine, erano ad un passo dall’eliminazione vista la perfetta parità con l’Albania. La Nazionale balcanica e l’Italia avevano gli stessi punti, la stessa differenza reti, gli stessi gol fatti e gli stessi gol subito. Ma gli azzurri sarebbero stati eliminati in virtù della differenza nella classifica fair play (cartellini).

Italia-Kosovo: la sintesi della partita

La sfida sul prato dell’impianto di Taranto inizia con un ritmo controllato da parte di entrambe le formazioni, mantenendo il risultato iniziale bloccato sullo 0-0 per quasi tutta la prima mezz’ora di gioco.

A spezzare l’equilibrio è l’attaccante Gioele Gianmattei, promettente classe 2009 tesserato per la Primavera della Roma, che infila la porta avversaria per il vantaggio dell’Italia.

Durante la ripresa, gli azzurri provano ad alzare il baricentro, consapevoli di dover segnare ancora per poter agguantare la qualificazione. L’insistenza offensiva trova il giusto premio al termine di una manovra conclusa da Tommaso Casagrande, bravo a mettere dentro dando speranze agli azzurri, visto anche il tabellino che segna 2-0.

Pur gestendo il doppio vantaggio, però, gli azzurri risultano ancora matematicamente fuori dal turno successivo a causa della differenza reti. Contemporaneamente, infatti, l’incrocio dei risultati sorride solo in parte all’Italia. L’Algeria vince “solo” 2-0 contro l’Albania, risultato che non basterebbe a qualificare la formazione del ct Daniele Franceschini.

Per capovolgere il destino del torneo, dunque, serve tassativamente un gol. Per questo l’Italia si getta in avanti per provare l’assedio disperato.

Al 97′, proprio a ridosso del fischio finale, Diego Perillo trova così la via della rete dopo un controllo in aria ed una bella conclusione di sinistro.

Il gol fa esplodere lo Iacovone, scacciando la paura per il risultato e per un episodio vissuto al 90′, che aveva visto un centrale azzurro finire a terra privo di conoscenza, rialzandosi dopo qualche minuto tra gli applausi di tutto lo stadio.

Gli highlights della gara

Qui di seguito gli highlights della partita e la vittoria dell’Italia per 3-0 di questa sera contro il Kosovo.