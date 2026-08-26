Europei: l’Italia stende la Francia 3-1 e prenota gli ottavi

La Nazionale italiana supera la selezione francese per 3-1 e blinda la vetta del girone agli Europei. Le azzurre centrano la quinta vittoria consecutiva e accedono alla fase a eliminazione diretta.

La gestione di Julio Velasco e l’apporto di Paola Egonu

Il cammino continentale prosegue spedito, anche se la sfida contro le francesi ha richiesto un notevole dispendio di energie allo Scandinavium di Göteborg. La formazione azzurra non ha espresso forse la sua migliore pallavolo sul piano tecnico, faticando contro un’avversaria in grande crescita, ma alla fine è arrivato il risultato.

Nonostante le criticità, alla fine ha vinto il gruppo che ha superato ben due momenti di svantaggio. Poco brillante Ekaterina Antropova, ferma a quota 13 punti, mentre al centro hanno inciso Anna Danesi e Sarah Fahr, a referto con 7 e 10 punti.

La difesa ha retto grazie a Myriam Sylla e al libero Eleonora Fersino, autrici del 54% e del 45% in ricezione. Alessia Orro ha diretto la regia neutralizzando anche Cyrielle Depie, a quota 18 punti, e la subentrata Lilou Ratahiry, capace di siglarne 17.

La spedizione volerà ora a Brno per sfidare la quarta classificata del raggruppamento incrociato, verosimilmente in data 30 agosto contro Ucraina, Bulgaria o Austria.

La partita: scossa di Myriam Sylla e il muro di Anna Danesi

L’incontro, durato oltre un’ora, si è aperto con l’Italia padrona del campo nel primo set, abile ad approfittare nel primo set dell’infortunio occorso ad Halimatou Bah.

Il parziale a vuoto si è materializzato nel secondo set, quando le transalpine hanno mandato in tilt la retroguardia azzurra, chiudendo sul 19-25.

Il vero snodo della partita è arrivato nella terza e quarta frazione. In entrambi i frangenti l’Italia si è trovata a inseguire. Trovatasi in ritardo sull’11-14 nel terzo set, una striscia di giocate vincenti ha ribaltato l’inerzia fino al 25-23.

Copione simile anche nell’ultimo parziale. Dal momentaneo 13-16 in favore della Francia, la compagine azzurra del ct Velasco ha piazzato un contro-break decisivo. Grazie a diversi numeri ed attacchi in diagonale, l’Italia è riuscta ad annullare ogni speranza di rimonta avversaria, chiudendo i giochi sul 25-19 finale. Un successo di grande soprattutto dal peso morale, che speriamo possa dare slancio anche per i quarti.