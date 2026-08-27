Giochi del Mediterraneo, la programmazione del 27 agosto: gli eventi in diretta su Sportface TV

Oggi 27 agosto, i Giochi del Mediterraneo regaleranno ancora una volta grandi emozioni: tutti gli eventi trasmessi oggi su Sportface TV e Italia Team TV

Il programma del nuoto è ormai nella storia e ha dato molte emozioni, ma anche oggi 27 agosto non è affatto da sottovalutare sui canali di Sportface TV e Italia Team TV. La programmazione, articolata su quattro canali paralleli, offre un ventaglio di discipline capace di accontentare ogni appassionato, dalle specialità tipicamente olimpiche a diversi sport in cui l’Italia riesce a eccellere.

Si comincia la mattina su Canale 3, alle 9:00, con le gare di Tiro con l’Arco, per poi spostarsi nel primo pomeriggio sul Canale 4, dove alle 13:15 va in scena il quarto di finale a squadre di Tennistavolo.

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Contemporaneamente, il Canale 1 propone un’anteprima ad alta intensità: alle 13:00, in esclusiva Italia Team TV, iniziano le Finali di Pugilato, appuntamento da non perdere per i fan di uno degli sport più interessanti e antichi della storia.

Tutti gli eventi del pomeriggio e della sera

Il pomeriggio si infittisce di appuntamenti di prestigio. Alle 15:30, il Canale 2 trasmette il Tiro a Volo nella specialità Skeet Mixed team, seguito, alle 18:00, dalla sessione serale di Nuoto Pinnato, anch’essa in esclusiva. Pochi minuti dopo, alle 18:45, il Canale 1 riprende con un secondo blocco dedicato alle Finali di Pugilato, garantendo un flusso continuo di adrenalina.

Il clou della serata è riservato al tifo azzurro. Alle 21:00, il Canale 3 accende i riflettori sul Calcio femminile, con la sfida del girone unico tra Italia e Marocco. Una partita cruciale per le ambizioni delle Azzurre, che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico. Una giornata che conferma la vocazione totalizzante della piattaforma, capace di unire tecnicità, esclusività e passione sportiva in un unico, imperdibile palinsesto.