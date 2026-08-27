Cobolli e Bencic perdono in finale nel doppio misto agli US Open: titolo a Mensik e Muchova

Cobolli e Bencic sfiorano l’impresa nel doppio misto agli US Open, ma vengono battuti in finale da Mensik e Muchova

Si ferma a un passo dal traguardo il sogno di Flavio Cobolli e della svizzera Belinda Bencic. Accreditati della quarta testa di serie nel tabellone di doppio misto degli US Open 2026, la coppia italo-elvetica viene sconfitta nell’ultimo atto dai cechi Karolina Muchova e Jakub Mensik con punteggio di 6-3, 1-6, [10-6] dopo un’ora e 13 minuti di battaglia.

Nel primo set risulta decisivo lo strappo ottenuto dai cechi a trenta nel quarto game, che consente loro di scappare sul 3-1 e di chiudere 6-3. Nella seconda frazione la musica cambia radicalmente: Cobolli e Bencic diventano cinici sui deciding point, vincendone ben quattro dall’1-1 e pareggiando i conti con un perentorio 6-1.

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Nel tiebreak che assegna il titolo, dall’1-1 i cechi scappano sul 4-1 e poi volano sul 9-4. L’azzurro e la sua compagna annullano i primi due championship point, ma sul terzo Mensik serve un ace fatale, chiudendo sul 10-6.

I dati della sfida per il titolo di doppio misto agli US Open

Le statistiche sottolineano l’equilibrio: 57 punti vinti dai cechi contro i 54 della coppia italo-elvetica. I cechi dominano con la prima di servizio (79% contro 67%), mentre Cobolli e Bencic reagiscono meglio con la seconda (62% contro 47%).

Un finale agrodolce per l’azzurro Cobolli, che in semifinale aveva superato la coppia Svitolina-Monfils, confermando un’ottima crescita nel torneo newyorkese, ma che ora deve inchinarsi al merito di Muchova e Mensik, nuovi vincitori del doppio misto agli US Open.