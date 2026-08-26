Il medagliere di Taranto ‘26: Italia prima, insidia Turchia

Con la Cerimonia d’apertura si è formalmente dato il via a Taranto, in Puglia, alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: sebbene alcune competizioni siano iniziate già giovedì 20, la consegna delle medaglie è partita ogni giorno da sabato 22 agosto.
Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo
È la quarta volta che l’Italia ospita i Giochi del Mediterraneo e la seconda occasione in Puglia dopo Bari 1997. Il claim ufficiale dell’evento è “Embrace the Future”, scelto per evidenziare il legame tra popoli e culture attraverso lo sport, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.
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In gara ci sono 26 nazioni, per un totale di 3.854 atleti: 2.207 uomini e 1.647 donne, impegnati in 28 discipline per contendersi titoli e podi. La squadra italiana, in qualità di paese ospitante, conta 497 atleti (259 uomini e 238 donne) che gareggeranno in tutte le specialità in programma.
MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
|
#
|
NAZIONE
|
ORO
|
ARGENTO
|
BRONZO
|
TOTALE
|
1.
|
Italia
|
29
|
30
|
25
|
84
|
2.
|
Turchia
|
18
|
10
|
12
|
40
|
3.
|
Grecia
|
9
|
8
|
9
|
26
|
4.
|
Portogallo
|
6
|
4
|
6
|
16
|
5.
|
Francia
|
6
|
3
|
15
|
24
|
6.
|
Egitto
|
5
|
4
|
6
|
15
|
7.
|
Spagna
|
4
|
9
|
14
|
27
|
8.
|
Croazia
|
2
|
12
|
5
|
19
|
9.
|
Serbia
|
2
|
3
|
6
|
11
|
10.
|
Tunisia
|
2
|
2
|
9
|
13
|
11.
|
Cipro
|
2
|
2
|
2
|
6
|
12.
|
San Marino
|
2
|
0
|
2
|
4
|
13.
|
Marocco
|
1
|
2
|
5
|
8
|
14.
|
Algeria
|
1
|
1
|
9
|
11
|
15.
|
Albania
|
1
|
1
|
1
|
3
|
16.
|
Slovenia
|
1
|
0
|
3
|
4
|
17.
|
Bosnia Erzegovina
|
1
|
0
|
1
|
2
|
18.
|
Libano
|
1
|
0
|
0
|
1
|
19.
|
Macedonia del Nord
|
0
|
2
|
3
|
5
|
20.
|
Montenegro
|
0
|
0
|
2
|
2
|
20.
|
Siria
|
0
|
0
|
2
|
2
|
22.
|
Andorra
|
0
|
0
|
1
|
1
|
#
|
Totale
|
93