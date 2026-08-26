Il medagliere di Taranto ‘26: Italia prima, insidia Turchia

Con la Cerimonia d’apertura si è formalmente dato il via a Taranto, in Puglia, alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: sebbene alcune competizioni siano iniziate già giovedì 20, la consegna delle medaglie è partita ogni giorno da sabato 22 agosto.

Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo

È la quarta volta che l’Italia ospita i Giochi del Mediterraneo e la seconda occasione in Puglia dopo Bari 1997. Il claim ufficiale dell’evento è “Embrace the Future”, scelto per evidenziare il legame tra popoli e culture attraverso lo sport, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

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In gara ci sono 26 nazioni, per un totale di 3.854 atleti: 2.207 uomini e 1.647 donne, impegnati in 28 discipline per contendersi titoli e podi. La squadra italiana, in qualità di paese ospitante, conta 497 atleti (259 uomini e 238 donne) che gareggeranno in tutte le specialità in programma.

MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026