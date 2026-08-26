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Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026

Il medagliere di Taranto ‘26: Italia prima, insidia Turchia

Vincenzo Credendino
-
Mediterraneo
IPA87706591 - Lisa Angiolini, Benedetta Pilato and Tina Celik. during XX Giochi del Mediterraneo, Giochi del Mediterraneo in Taranto, Italy, August 22 2026

Con la Cerimonia d’apertura si è formalmente dato il via a Taranto, in Puglia, alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: sebbene alcune competizioni siano iniziate già giovedì 20, la consegna delle medaglie è partita ogni giorno da sabato 22 agosto.

Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo

È la quarta volta che l’Italia ospita i Giochi del Mediterraneo e la seconda occasione in Puglia dopo Bari 1997. Il claim ufficiale dell’evento è “Embrace the Future”, scelto per evidenziare il legame tra popoli e culture attraverso lo sport, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

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In gara ci sono 26 nazioni, per un totale di 3.854 atleti: 2.207 uomini e 1.647 donne, impegnati in 28 discipline per contendersi titoli e podi. La squadra italiana, in qualità di paese ospitante, conta 497 atleti (259 uomini e 238 donne) che gareggeranno in tutte le specialità in programma.

MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

#

NAZIONE

ORO

ARGENTO

BRONZO

TOTALE

1.

Italia

29

30

25

84

2.

Turchia

18

10

12

40

3.

Grecia

9

8

9

26

4.

Portogallo

6

4

6

16

5.

Francia

6

3

15

24

6.

Egitto

5

4

6

15

7.

Spagna

4

9

14

27

8.

Croazia

2

12

5

19

9.

Serbia

2

3

6

11

10.

Tunisia

2

2

9

13

11.

Cipro

2

2

2

6

12.

San Marino

2

0

2

4

13.

Marocco

1

2

5

8

14.

Algeria

1

1

9

11

15.

Albania

1

1

1

3

16.

Slovenia

1

0

3

4

17.

Bosnia Erzegovina

1

0

1

2

18.

Libano

1

0

0

1

19.

Macedonia del Nord

0

2

3

5

20.

Montenegro

0

0

2

2

20.

Siria

0

0

2

2

22.

Andorra

0

0

1

1

#

Totale

93

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