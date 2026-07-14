Italia, esame Giappone a Osaka: la VNL entra nella fase decisiva

L’Italia maschile torna in campo nella Volleyball Nations League 2026 per aprire la terza settimana della fase preliminare. Gli azzurri affronteranno il Giappone mercoledì 15 luglio, con inizio alle 12.20 italiane, nella Pool 9 di Osaka. Una sfida importante non solo per il valore dell’avversario, ma anche perché arriva in una fase in cui ogni risultato può pesare nella corsa verso le Finals. Il match sarà disponibile in streaming su VBTV e anche su DAZN.

Azzurri contro il fattore campo

La partita contro il Giappone presenta diverse insidie. La Nazionale nipponica giocherà davanti al proprio pubblico e potrà contare su ritmo, difesa e velocità di gioco, caratteristiche che spesso mettono in difficoltà anche squadre fisicamente più strutturate. Per l’Italia sarà quindi fondamentale tenere alta la qualità del servizio e limitare gli errori gratuiti, evitando di far entrare i padroni di casa nella loro pallavolo più naturale.

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Gli azzurri arrivano a questa settimana con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e di rafforzare la posizione in classifica. La sfida con il Giappone è il primo snodo di un blocco intenso, in cui serviranno lucidità, rotazioni efficaci e capacità di gestire i momenti caldi.

Programma e dove vedere la partita

La Pool 9 di Osaka proseguirà poi con altri tre impegni per l’Italia: Belgio giovedì 16 luglio alle 8.30, Argentina sabato 18 alle 12.30 e Cuba domenica 19 luglio alle 9.30.

Per quanto riguarda Giappone-Italia, l’appuntamento è fissato per mecoledì alle 12.20 italiane. La gara sarà visibile in streaming su VBTV e su DAZN. Non una partita qualunque: a Osaka l’Italia deve dimostrare di avere già il passo delle grandi.