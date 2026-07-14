Sport in tv oggi: Tour de France, Continental Tour Gold e Francia-Spagna ai Mondiali

Martedì 14 luglio con tanti appuntamenti tra tennis, ciclismo, atletica, lacrosse, baseball, volley, basket e calcio. In primo piano la decima tappa del Tour de France, il Continental Tour Gold di Budapest con l’István Gyulai Memorial e la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna, in diretta su Rai 1 e DAZN.

Martedì 14 luglio propone una giornata di sport in tv varia e ricca di appuntamenti. Il tennis apre il programma europeo con i tornei ATP 250 di Gstaad, Bastad e Umago e i WTA 250 di Iasi e Atene, con diversi italiani in campo tra singolare e doppio. Da seguire Cinà ad Gstaad, Pellegrino e Travaglia a Bastad, Cecchinato a Umago e il doppio Moratelli/Podoroska a Iasi.

Grande spazio anche al ciclismo, con la decima tappa del Tour de France, e all’atletica, con il Continental Tour Gold di Budapest. In serata, oltre agli appuntamenti con baseball, volley e basket giovanile, fari puntati sulla semifinale dei Mondiali di calcio: Francia-Spagna sarà trasmessa su Rai 1 HD, RaiPlay e DAZN.

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Sport in tv oggi, martedì 14 luglio: il calendario completo

04.10 Ciclismo, Tour of Magnificent Qinghai: quarta tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Tennis, ATP 250 Gstaad: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

All’interno: Cinà-Halys, terzo match dalle ore 10.30.

11.00 Tennis, ATP 250 Bastad: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

All’interno: Pellegrino-Budkov Kjaer, primo match alle ore 11.00; Travaglia-Krumich, secondo match dalle ore 12.00.

11.00 Tennis, WTA 250 Iasi: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

All’interno: Moratelli/Podoroska-Ayukawa/Morisaki, quarto match dalle ore 11.00.

13.00 Ciclismo, Tour de France: decima tappa – Diretta tv su Eurosport 1 HD; diretta streaming su Discovery Plus, DAZN e HBO Max. Diretta tv su Rai 2 HD e streaming su RaiPlay dalle ore 14.45.

13.00 Lacrosse femminile, Mondiali field, seconda divisione: Italia-Messico – Diretta streaming su WL TV.

15.00 Atletica, Continental Tour Gold Budapest: István Gyulai Memorial – Diretta streaming su World Athletics+ dalle ore 17.30; diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 Tennis, ATP 250 Umago: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

All’interno: Cecchinato-Burruchaga, secondo match dalle ore 16.00 e non prima delle ore 18.00.

16.30 Tennis, WTA 250 Atene: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

All’interno: Tona-Sakellaridi, secondo match dalle ore 16.30.

18.30 Basket, amichevole: Italia U18-Croazia U18 – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Baseball, Europei Under 18: Italia-Francia – Diretta streaming su baseballeurope.tv.

20.00 Volley, Europei U18: Italia-Slovenia – Diretta streaming su YouTube European Volleyball.

20.15 Basket femminile, Mondiali U17: Italia-Egitto – Diretta streaming su YouTube FIBA Basketball.

21.00 Calcio, Mondiali: semifinale Francia-Spagna – Diretta tv su Rai 1 HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.