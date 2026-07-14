Fossa Universale, Italia da copertina: quattro ori europei a Valencia

L’Italia chiude da protagonista il 53esimo campionato Europeo di Fossa Universale, disputato sulle pedane della Sociedad Valencia de Caza y Tiro, in Spagna. La Nazionale guidata dal commissario tecnico Sandro Polsinelli torna a casa con un bottino pesantissimo: otto medaglie complessive, diverse in quattro ori, un argento e tre bronzi. Un risultato che conferma la solidità del movimento azzurro nella specialità.

Revello guida il podio Ladies

Il successo più importante a livello individuale arriva da Bianca Revello, capace di confermarsi campionessa europea nella classifica Ladies. L’azzurra ha difeso il titolo conquistato nella scorsa edizione chiudendo on 187/200, davanti alla spagnola Eva Clemente del Cerro, seconda con 185/200. A rendere ancora più azzurro il podio è stato il bronzo di Rachele Amighetti, terza con 183/200.

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Revello e Amighetti sono poi salite nuovamente sul gradino più alto nella prova a squadra Ladies insieme a Stefania Oliva. Il terzetto italiano ha chiuso con 548/600, precedendo Spagna e Francia.

Squadra azzurre protaogniste

L’Italia ha brillato anche nelle altre categorie. Nei Master, Giorgio Borrione ha conquistato l’argento individuale con 183/200, prima di vincere l’oro a squadre insieme ad Antonio Buda e Giorgio Ravera con 531/600.

Titolo Europeo anche per gli Junior: Davide Antonio Rossi, Matteo Burno e Daniel Peroni si sono imposti nella gara a squadra con 548/600, davanti a Spagna e Gran Bretagna. A completare il bilancio sono arrivati il bronzo dei Veterani con Roberto Coppiello, Mario De Donato e Maurizio Lupo, e quello dei Senior con Graziano Cazzaniga, Luciano Fiorini Carbognin e Pietro Zecchi.