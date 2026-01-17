Il Verona non sbaglia e conquista la vetta di Superlega: netto 3-0 al Cuneo

Nel campionato di Superlega di volley maschile 2025-26 il Rana Verona ha compiuto un passo importante nella corsa allo scudetto grazie alla netta vittoria su Cuneo per 3-0 nell’anticipo della 17esima giornata.

Il successo è arrivato con i parziali di 25-17, 25-20 e 25-23 e ha proiettato la formazione scaligera momentaneamente in testa alla classifica in attesa del big match tra Civitanova e Perugia, seconda, in programma domani.

Questo risultato segna il quindicesimo successo stagionale per il Verona, che continua il suo campionato da protagonista in patria.

Mozic, Keita e Souza saliti in cattegra

La gara contro Cuneo è stata dominata dal Verona sin dalle prime battute. Gli scaligeri hanno controllato il gioco nei primi due set e saputo chiudere con autorità il terzo, decisamente più combattuto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra i protagonisti del successo veronese ci sono stati Rok Mozic, Noumory Keita e Darlan Souza. Il primo ha messo a referto 17 punti facendo sentire il suo peso in attaccato. La stella maliana, invece, è stata autrice di 14 punti e 3 ace, confermandosi uno dei giocatori più forti della squadra. Per quanto riguarda Souza, invece, è stato molto efficace con 12 punti e 3 ace.

Menzione d’onore anche alle prestazioni di Lorenzo Cortesia, che ha aggiunto qualità con 8 punti e 4 ace, e Micah Christenson.

La classifica con un occhio verso Perugia

Grazie al netto successo contro Cuneo, Verona volta in vetta alla classifica di Superlega portandosi a +1 dal Perugia, atteso a una risposta importante nell’incontro in programma domani contro Civitanova.

Una vittoria dei perugini nel big match di domenica potrebbe ristabilire l’equilibrio al vertice, ma per il momento la squadra di Verona può godersi il primato in classifica, almeno per una notte.

Il club scaligero con la vittoria su Cuneo conferma di trovarsi in un ottimo momento di forma, che difatti dura da inizio stagione, visto che sta riuscendo ad imporsi con continuità contro avversarie di livello e mettendo in difficoltà formazioni più titolate con una pallavolo solida e convincente. Questo non fa che arricchire la corsa allo scudetto, che mai come quest’anno è combattuta.