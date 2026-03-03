Arrampica sportiva, è tempo di tricolore

A Bressanone in palio i titoli di Campioni Italiani Boulder 2026, in diretta streaming gratuita su SportFace sul canale Climbing TV e in differita su Rai

La stagione agonistica FASI 2026, partita con le prime tappe di Coppa Italia, entra nel vivo, con l’attesissimo ed emozionante Campionato Italiano Boulder 2026.

Sabato 7 e Domenica 8 Marzo – tutto in diretta sul nostro canale Climbing Tv – i migliori specialisti nazionali della specialità sui blocchi si sfideranno alla Vertikale di Bressanone (BZ) per conquistare il titolo di Campione e Campionessa Italiana assoluti 2026.

40 atlete e 44 atleti saranno quindi impegnati in una due giorni di sfide ad altissimo livello tecnico, dove ogni blocco può fare la differenza.

La specialità Boulder garantisce un notevole spettacolo, con gli atleti impegnati a scalare una parete di 4 metri circa senza corde e imbraghi (ma con materassi salva caduta al suolo), sfruttando appoggi e appigli disposti dai tracciatori in modo da spingere i climber ad evoluzioni quasi impensabili pur di raggiungere la zona, a metà percorso, e il top, al culmine del blocco.

Ogni percorso impegna gli atleti dal punto di vista coordinativo, dinamico, mettendo alla prova alternativamente equilibrio, resistenza ed esplosività, e questa varietà di sfide è una componente di continuo stupore per il pubblico.

Ma non va tralasciato l’aspetto mentale, l’imprescindibile abilità di problem solving che devono possedere gli specialisti dei blocchi per affrontare i volumi e le prese in modo efficacemente rapido, perché ogni errore, ogni secondo tentativo, toglie loro punti e la possibilità di scalare non solo la parete, ma anche la vetta della classifica.

Il Campionato Italiano Boulder 2025 aveva brillato per l’altissimo livello agonistico e sicuramente la sfida di Bressanone punta ad eguagliare o superare quel risultato.

Si ripeterà sicuramente il testa a testa fra le due maggiori protagoniste dei Campionati degli ultimi 10 anni: Camilla Moroni (Fiamme Oro), olimpionica a Parigi, detentrice di ben 5 titoli, e la Campionessa in carica Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), detentrice di 3 titoli e numerose medaglie d’argento e bronzo. Ma la scoppiettante Stella Giacani (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle), bronzo nel 2025, oro nella prima tappa di Coppa Italia, non è intenzionata a restare a guardare, così come Federica Papetti, vittoriosa nella seconda tappa di Coppa. Inoltre la presenza dell’olimpionica Laura Rogora (Fiamme Oro), che con l’argento della prova di Como ha ricordato a tutte le avversarie che anche sui blocchi sa essere molto agguerrita, forte dei 3 titoli che ha collezionato nella sua carriera, aumenterà la quota di competitività. Grande attenzione poi anche a numerose atlete che, grazie alla loro grinta ed esperienza possono fare la differenza: Irina Daziano (InOut Chiusa di Pesio), Francesca Matuella (Centro Sportivo Aeronautica militare), bronzo a Cuneo, Giulia Medici (Sport Promotion SSD) e Miriam Fogu (Arrampicata Libera ASD).

Il Campione in carica, Nicolò Sartirana, proverà a conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo, ma troverà avversari agguerriti sulla sua strada, fra cui Matteo Reusa (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle), vice Campione in carica, oro nella 2° prova di Coppa Italia, e Niccolò Antony Salvatore (Gruppo Sortivo Fiamme Rosse), oro nella prima tappa di Coppa. Filip Schenk (Fiamme Oro), che per 4 anni di fila è salito sul podio (dal 2021 al 2024), mancando all’appuntamento l’anno scorso, quest’anno vuole nuovamente mettere una medaglia al collo, prima di cominciare la sua stagione di Coppa del Mondo.

Da tenere monitorati anche numerosi altri atleti capaci di notevoli performance, come Davide Marco Colombo (Fiamme Oro), bronzo nel Campionato 2025, Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica militare), bronzo nella tappa di Cuneo, Pietro Biagini (Kundalini SSD), argento in Coppa Italia assoluta 2025, e Riccardo Vicentini (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle), bronzo nella 2° prova di Coppa Italia.

Programma di gara

Sabato 7 marzo

Ore 9,30 qualifiche femminili

Ore 16.00 qualifiche maschili

Domenica 8 marzo

Ore 9.30 – ore 12,10 semifinali femminili e maschili in contemporanea

Ore 15.00 finali femminili

Ore 17,35 finali maschili

Ore 19.15 cerimonia di premiazione

