Elica, assegnati a Firenze i Tricolori invernali 2026: Giorgi campione assoluto, Randi regina tra le Ladies

Al Tav Le Cascine 87 specialisti in pedana per il Campionato d’Inverno 2026. Titolo Assoluto a Graziano Giorgi dopo uno shoot-off infinito, tra le Ladies oro a Silvia Randi.

Il Tav Le Cascine ha fatto da palcoscenico al Campionato d’Inverno di Elica 2026, appuntamento che ha assegnato gli scudetti tricolori della stagione fredda. In pedana 87 specialisti del bersaglio bianco-arancio, protagonisti di un fine settimana intenso e spesso deciso soltanto allo spareggio.

Giorgi campione assoluto dopo lo shoot-off

A conquistare il titolo più prestigioso è stato Graziano Giorgi di Porcari (LU), che ha chiuso con il punteggio di 10/10+9. Ben sette tiratori avevano terminato la serie regolamentare senza errori, rendendo necessario lo shoot-off per stabilire il vincitore.

Lo spareggio è stato lungo e combattuto: altri nove bersagli per decretare il nuovo campione. Alla fine Giorgi ha avuto la meglio su Mattia Dardi di Brisighella (RA), secondo con 10/10+8. Terzo posto per Giovanni Zerillo di Foggia con 10/10+7+6, che ha completato il podio Assoluto.

Randi oro tra le Ladies

Anche la gara femminile si è decisa allo spareggio. Silvia Randi di Riolo Terme (RA) e Gloria Lombardi di Spilamberto (MO) avevano chiuso la serie regolamentare con 7/10. Nel confronto diretto Randi si è imposta per +5 a +4, conquistando così il titolo invernale 2026.

Sul podio anche Isabella Bernini di Bardolino (VR), terza con 6/10.

I vincitori delle altre categorie

Tra i Terza Categoria successo per Giovanni Zerillo, seguito da Andrea Zoli di Bertinoro (FC), secondo con 9/10+5, e Antonio Rufo di Fiumicino (RM), terzo con 9/10+0.

Nei Senior oro a Luca Boschi di Fucecchio (FI) con 10/10+7+2, davanti a Gianguido Tarabini di Carpi (MO), secondo con 10/10+7, e Massimo Bertolini di Concordia sulla Secchia (MO), terzo con 10/10+6.

Tra i Veterani doppietta per Graziano Giorgi, che ha aggiunto un secondo titolo alla giornata. Argento a Giuseppe Di Giamberardino di Roma con 9/10+5, bronzo ad Aldo Vignoli di Fiesole (FI) con 9/10+4+1.

Infine, nei Master vittoria per Mario Sabbi di Monte San Pietro (BO) con 10/10+7+5. Secondo Terzo Bertoni di Castenaso (BO) con 9/10, terzo Guerrino Nanni di Cesenatico (FC) con 8/10+3+1.