Boxe, gli eventi di Marzo: si parte da Milano

Marzo 2026 si preannuncia come un mese caldo per la boxe italiana e non solo, grazie ad un calendario fitto di appuntamenti, titoli in palio e piazze storiche pronte ad accendersi.

Gli appuntamenti: si parte dall’Allianz Cloud di Milano

Si parte dall’Italia, si vola in Spagna e si chiude in grande stile in Inghilterra, con sfide caldissime per le gerarchie continentali.

Il via è fissato per il 7 marzo all’Allianz Cloud di Milano, teatro dell’incontro organizzato dalla The Art Of Fighting. Il match clou mette in palio l’EBU Silver dei Superpiuma tra Paparo e Gomez, un confronto che promette ritmo e intensità fin dalle prime riprese. In programma anche l’incontro italiano dei pesi Medi tra Faraoni e Mazzon, sfida che potrebbe aprire nuove prospettive a livello nazionale per il vincitore. Milano si conferma così piazza centrale per la boxe tricolore, capace di coniugare tradizione e pubblico caloroso.

Il 14 marzo ci si sposta a Bilbao, al Pabellón La Casilla (Babellon la Cadillac), per l’EBU Silver dei Leggeri tra Garcia e Ceglia. L’evento è organizzato dalla Kamikaze & PCI Promotions, una collaborazione che sottolinea il respiro internazionale della card. In palio c’è una cintura europea prestigiosa, ma soprattutto la possibilità di entrare nel giro dei grandi nomi della categoria.

Il 21 marzo si torna in Italia, a Nocera Inferiore, al Pala Coscioni, per una serata targata Opi 82. Riflettori puntati sul WBC International Silver dei Piuma tra LaFemina e Rao: un titolo che può valere una scalata nei ranking mondiali. Spazio anche agli italiani con i Superleggeri tra D’Addazio e Micheli, altro confronto equilibrato che promette scintille.

Il 27 marzo sarà la volta di Roma, al Pala Torrino, con l’organizzazione firmata De Carolis Prom. L’incontro è valido per la categoria italiana Superleggeri tra Fracassi e Oubtil, match che potrebbe ridefinire le ambizioni della categoria in chiave nazionale.

Chiusura a Manchester

Gran finale il 28 marzo a Manchester, alla Co-Op Live Arena, sotto l’egida della Queensberry Promotions.

In palio il titolo Europeo dei Piuma tra Davies e Grandelli, una sfida dal sapore internazionale che chiude un mese intenso. Marzo, insomma, sarà un mese molto ricco per la boxe, da non perdere sui nostri canali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it