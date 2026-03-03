Mistero Ronaldo: infortunio o fuga da Riyad, Mondiale a rischio?

In poche ore, attorno al nome di Cristiano Ronaldo, si è costruito un vero e proprio giallo internazionale. Prima l’infortunio, poi le voci di una presunta fuga dall’Arabia Saudita, infine la smentita ufficiale del club. Ma cosa sta succedendo davvero al campione portoghese?

Cristiano Ronaldo, è mistero intorno al suo infortunio

Ronaldo rischia di saltare il Mondiale o è fuga dall’Arabia? Dopo le tensioni con la società, Cristiano Ronaldo è tornato in campo con l’Al-Nassr in occasione della sfida contro l’Al-Feiha. All’81’, CR7 ha però chiesto il cambio, visibilmente dolorante.

Nel primo tempo aveva anche sbagliato un rigore, colpendo il palo: una serata storta, culminata con il problema fisico. In un prima momento i media arabi avevano parlato di un problema al bicipite femorale, salvo poi ritrattare vista l’ufficialità arrivata dal comunicato del club.

Per Ronaldo si sospetta una lesione al tendine del ginocchio. Tradotto: stop forzato lunghissimo ed una altrettanto importante riabilitazione. Una notizia pesante per l’Al-Nassr, che lotta per il primo posto in campionato e sperava nei gol del portoghese (21 reti in 22 presenze stagionali) per vincere, ma anche per il Portogallo vista la vicinanza del Mondiale. O almeno, questa è la versione ufficiale. Ed è l’unica confermata dal club.

Seconda situazione: la presunta fuga da Riyad

Intanto però, in attesa di novità riguardanti il suo infortunio, in Arabia è cominciata a circolare un’altra notizia: Ronaldo avrebbe lasciato Riyad con il suo jet privato direzione Madrid.

A far nascere i sospetti è stato il tracciamento del suo aereo personale, che ha mostrato il velivolo atterrare all’aeroporto di Madrid-Barajas. Da lì, l’ipotesi: fuga dall’Arabia Saudita, complice il clima di tensione nella regione dopo i bombardamenti iraniani sull’ambasciata americana.

Tuttavia, l’Al-Nassr ha pubblicato un post ufficiale per chiarire che il giocatore era regolarmente a Riyad, impegnato nel programma di recupero. Anche il quotidiano spagnolo AS ha sostenuto che Ronaldo non abbia lasciato il Paese. Secondo le ricostruzioni, sull’aereo non c’era lui ma probabilmente la sua famiglia, compresa la compagna Georgina Rodríguez.

