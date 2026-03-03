Mondiali junior di curling 2026, Italia d’argento a Tårnby

Gli azzurri cedono 8-6 agli Stati Uniti nella finale iridata. Seconda medaglia consecutiva dopo l’oro di Cortina 2025.

Si chiudono con una medaglia d’argento i Mondiali junior 2026 di curling, disputati a Tårnby, alle porte di Copenhagen. L’Italia, campione in carica, ha raggiunto ancora una volta la finale, confermando la solidità di un gruppo ormai protagonista stabile sulla scena internazionale.

Il cammino azzurro

La formazione composta da Stefano Spiller (Unione Sportiva Bormiese), Stefano Gilli (Curling Südtirol Brunek), Andrea Gilli (MJ Academy), Cesare Spiller (Unione Sportiva Bormiese) e Francesco Vigliani (MJ Academy) aveva superato il round robin, conquistando poi l’accesso alla finale grazie al successo in semifinale contro la Scozia.

Nell’atto conclusivo gli azzurri hanno affrontato gli Stati Uniti, in una sfida combattuta ma sempre in salita.

La finale contro gli Stati Uniti

I nordamericani sono partiti meglio, portandosi avanti 4-1 dopo tre end e mantenendo il vantaggio sul 5-3 a metà gara. Una mano rubata nel sesto end ha ampliato il margine statunitense, permettendo loro di gestire il finale.

L’Italia ha provato a rientrare, ma ha dovuto arrendersi con il punteggio di 8-6, chiudendo comunque con una prestigiosa medaglia d’argento.

Un risultato storico

Per il quintetto azzurro si tratta della seconda medaglia iridata junior consecutiva, dopo l’oro conquistato a Cortina d’Ampezzo nel 2025. Un percorso che si inserisce in una continuità di alto livello: i fratelli Gilli e Francesco Vigliani avevano infatti già fatto parte della squadra argento a Lohja nel 2024.

Nella storia dei Mondiali junior maschili, istituiti ufficialmente nel 1975, solo Canada, Scozia e Svezia erano riusciti a raggiungere la finale per tre edizioni consecutive. Con questo traguardo, anche l’Italia entra in un ristretto club di nazioni capaci di una simile impresa.