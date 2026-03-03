Eurolega, Basket femminile: Venezia batte Schio, è Final 6

L’Umana Reyer Venezia supera la Beretta Famila Schio 62-51 in gara-3 e si prende l’ultimo biglietto disponibile per la Final 6 di Eurolega femminile.

Eurolega Femminile: sarà Venezia a rappresentare l’Italia

Venezia approda in Final 6 di Eurolega grazie al successo di oggi. Partita non brillante dal punto di vista tecnico, ma intensa. Ritmi spezzettati, tanti errori e percentuali basse hanno reso la gara nervosa e combattuta fino agli ultimi minuti, quando Venezia ha trovato l’energia decisiva per chiudere i conti.

In avvio dominano le difese, con Venezia che prova ad allungare in un paio di occasioni nel primo quarto, ma Schio resta agganciata. Solo negli ultimi possessi del periodo le lagunari piazzano un mini-break che vale il 14-10.

Nel secondo quarto il copione non cambia. Le squadre faticano a costruire gioco fluido, si accumulano palle perse e il punteggio resta contenuto. Venezia mantiene l’inerzia, approfitta di un momento di blackout offensivo delle ospiti e va all’intervallo avanti 32-26, in una gara caratterizzata da percentuali al tiro sotto il 35%.

Al rientro dagli spogliatoi, la Reyer sembra poter chiudere la pratica: con Charles e Pan tocca il +13 dopo pochi minuti. Ma Schio non si arrende. Con pazienza ricuce lo strappo fino a tornare a -2 sul finire del terzo periodo, riaprendo completamente i giochi (47-45).

L’ultimo quarto si apre con l’ennesimo pareggio e con l’attacco che continua a produrre poco da entrambe le parti. A tre minuti dalla sirena il punteggio è ancora in bilico (52-50), poi Venezia cambia passo: prima allunga di quattro lunghezze, poi trova una giocata da tre punti di Cubaj che spezza definitivamente l’equilibrio. Schio alza bandiera bianca e le padrone di casa controllano fino al 62-51 finale.

Le miglior in campo

Determinante la prestazione di Francesca Pan (11 punti) e soprattutto di Ivan Dojkic, miglior realizzatrice con 15. In doppia cifra anche Kaila Charles (12), mentre preziosi sono stati i contributi distribuiti del gruppo, compresa Pasa con 9 punti.

Per Schio l’unica a reggere l’urto è stata Jessica Shepard, autrice di 16 punti, isolata prova da sola ad arginare una Reyer più lucida nel momento chiave.

