Como-Inter 0-0: serata opaca per i nerazzurri

Como ed Inter non si fanno male nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Tutto rimandato alla gara di ritorno in programma a San Siro.

Como-Inter 0-0: qualificazione ancora aperta

Lo 0-0 dell’andata lascia aperta ogni interpretazione in vista del ritorno del 22 aprile a San Siro, quando si deciderà chi volerà in finale di Coppa Italia.

Nel primo tempo è stato soprattutto il Como a imporre la propria impronta sulla gara, più di quanto l’Inter abbia deluso in fase di costruzione. La difficoltà offensiva dei nerazzurri (terzo match stagionale senza reti) nasce infatti dalla strategia preparata da Cesc Fabregas, capace di inceppare i meccanismi avversari e di creare le opportunità più pericolose della serata, senza però concretizzarle.

Il tecnico spagnolo ha scelto di sorprendere, accantonando riferimenti abituali e disegnando un sistema flessibile. In possesso palla, linea difensiva a quattro; in non possesso, arretramento a cinque con Smolcic centrale aggiunto. In mezzo al campo tante rotazioni per non dare riferimento all’Inter. Variante che nel primo tempo ha funzionato più che nella ripresa.

Como-Inter: la partita delle due squadre

Da questo copione è nato un Como vivace e organizzato, ma poco lucido al momento decisivo. Le occasioni più nitide sono arrivate con il sinistro di Paz respinto da Martinez, il tentativo di Vojvoda finito a lato dopo una bella giocata individuale e soprattutto la grande chance di Valle, che da pochi passi ha spedito fuori. Episodi che raccontano di una squadra coraggiosa ma imprecisa. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati: i padroni di casa hanno scelto maggiore prudenza, cercando spazio in contropiede con l’ingresso di Diao, senza però trovare guizzi risolutivi. L’esperimento di Paz da falso nove ha dato pochi frutti.

Per l’Inter di Cristian Chivu, invece, una serata opaca. L’attacco che in stagione ha viaggiato a ritmi altissimi è rimasto sorprendentemente a secco: Butez non è mai stato chiamato a interventi complicati. Le rotazioni rispetto alla gara col Genoa e l’imminente derby possono spiegare in parte la prestazione sottotono, ma resta il merito del Como nell’aver disinnescato una manovra solitamente fluida. Tra le note positive per i nerazzurri, i rientri di Dumfries e Calhanoglu, segnali incoraggianti verso i prossimi impegni.

La qualificazione resta in bilico: a Milano servirà ben altro ritmo per staccare il biglietto per la finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it