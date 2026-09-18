Il tabellone dell’Italia agli Europei di volley: subito la Danimarca, i possibili incroci

Dopo aver battuto la Slovenia, l’Italia guarda avanti al percorso negli Europei di volley: il primo ostacolo sarà la Danimarca, occhio alle possibili sfide

Si è delineato il tabellone dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri, primi nella Pool A grazie a cinque vittorie consecutive tra Napoli e Modena, affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale.

L’incrocio è previsto domenica 20 settembre alle ore 21.05 alla Inalpi Arena di Torino, dove la Nazionale si è trasferita per disputare la fase a eliminazione diretta. L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà assolutamente sottovalutare una Danimarca che ha battuto Olanda ed Estonia, facendo anche tremare la Serbia nel girone.

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In caso di qualificazione ai quarti di finale, si tornerà in campo mercoledì 23 settembre sempre nel capoluogo piemontese, per incrociare la vincente tra Grecia e Finlandia. Gli ellenici sono la grande rivelazione del torneo: hanno fatto sudare l’Italia, sconfitto a sorpresa la Slovenia e regolato la Slovacchia.

Le possibili avversarie dell’Italia nel percorso agli Europei

La Finlandia, invece, ha dominato le prime partite prima di cedere all’Estonia. L’Italia potrebbe dunque dover fare i conti con un possibile replay del confronto di gruppo contro la Grecia, vinto in volata con qualche difficoltà in più.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi punteranno alle semifinali di Milano del 25 settembre, dove il pronostico preannuncia l’incrocio con la Francia di Andrea Giani o l’Ucraina. La Polonia, attuale detentrice del trofeo, è nella parte bassa del tabellone: il testa a testa con i campioni in carica si potrebbe quindi consumare soltanto in finale.