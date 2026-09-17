Mondiali Junior a Porpetto: Roncen domina il trap, bene Archetti tra le donne

La prima giornata della Coppa del Mondo junior di tiro a volo a Porpetto regala ottime sensazioni ed risultati importanti alla squadra azzurra. Sulle pedane friulane i nostri ragazzi si fanno valere e puntano alle finali.

Simone Roncen non sbaglia e guarda tutti dall’alto

Sulle pedane maschili il grande protagonista veste la maglia azzurra. Simone Roncen ha chiuso le prime tre serie di qualificazione piazzandosi al comando della classifica generale. Il tiratore veneto ha rotto 73 piattelli su 75, partendo subito forte con un percorso netto da 25/25 nella sessione di esordio.

Dietro di lui si è piazzato un duo composto dallo slovacco Timotej Toth e dallo spagnolo Eduard Salichs, che si sono fermati a quota 71 e ora devono rincorrere. Ma le buone notizie per i tecnici azzurri non finiscono di certo qui. In piena corsa per l’accesso all’atto conclusivo ci sono infatti anche Andrea Diana e Francesco Tanfoglio. I due italiani hanno chiuso il giovedì a quota 70/75, agganciando lo spagnolo Jose Barrero in quarta posizione. Resta invece un po’ più indietro Luca Gerri, che con il suo 66/75 dovrà sperare in una grande rimonta nelle ultime serie per rimettersi in gioco.

Domani i ragazzi torneranno in pedana per gli ultimi 50 piattelli, poi i migliori si giocheranno le medaglie a partire dalle ore 16:00.

Valentina Archetti tiene il passo di Papina e Del Rey Ruiz

Passando alla gara femminile, la situazione appare leggermente più equilibrata, ma l’Italia c’è e si fa sentire. Al momento la vetta è condivisa da due atlete che hanno chiuso con lo score di 70/75. Si tratta dell’indipendente Kira Papina e della spagnola Irene Del Rey Ruiz, che hanno staccato il resto del gruppo. Subito dietro di loro spunta però la nostra Valentina Archetti. L’azzurra si è presa la terza piazza in solitaria colpendo 67 bersagli, un risultato in ogni caso importante che le permette di guardare con ottimismo al turno di domani. A una sola lunghezza di distanza insegue la francese Chloe Dutang con 66.

Poco dopo troviamo un’altra azzurra, Maria Iovinella, che ha terminato la giornata con 65/75, appaiata alla statunitense Micaela Velasquez. Le due si giocheranno tutto nelle ultime frazioni per centrare un posto al sole. Giornata storta invece per Martina Montani, finita purtroppo lontana dalle prime posizioni con il punteggio di 59/75.

Anche per le ragazze il programma di domani prevede la chiusura delle qualifiche e la successiva finale, con inizio fissato per le ore 15:30.

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