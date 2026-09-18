GP Austria 2026, il programma del venerdì: favoriti, dove vedere e gli orari

Ci aspetta un altro grande weekend di MotoGP: Marquez e Bezzecchi tentano un altro affondo verso il Mondiale. Il programma di oggi

Tutto pronto al Red Bull Ring di Spielberg per la prima giornata del weekend del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesima tappa del Motomondiale. Proprio oggi, venerdì 18 settembre, si terranno le prove libere e le pre-qualifiche delle classi del circus, definendo i piloti ammessi automaticamente al Q2 e chi dovrà passare dal Q1 per ottenere gli ultimi slot per le qualifiche del sabato.

In MotoGP i riflettori sono puntati sulla sfida a tre per il titolo tra la Ducati di Marc Marquez e la coppia Aprilia formata da Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Nel mirino anche gli altri ducatisti come Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, oltre alla KTM di Pedro Acosta, pronti a inserirsi nella battaglia per la vittoria finale di tappa.

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MotoGP, il programma di oggi in Austria

La giornata del Motomondiale sulla pista austriaca si apre con le Moto3 alle ore 9.00 e le Moto2 alle 9.50. Per la classe regina, invece, il programma prevede le Prove Libere 1 alle ore 10.45 e le Pre-qualifiche alle ore 15.00.

Le sessioni verranno trasmesse in diretta tv esclusivamente su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming integrale sarà disponibile su Sky Go e NOW. Per gli appassionati, non è prevista la differita in chiaro delle sessioni odierne sul canale TV8.

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