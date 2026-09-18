Sport in tv oggi venerdì 18 settembre: Italia ai Mondiali di canoa polo e MotoGP, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Le Nazionali italiane ai Mondiali di canoa polo e il venerdì del GP d’Austria di MotoGP sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di venerdì 18 settembre. Su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, scattano inoltre i Campionati Italiani Individuali Master 2026. Spazio anche al Giro d’Abruzzo, alla Coppa Davis, agli Europei di boxe e alla Super Cup di Eurolega. Nel calcio, in serata, Monza-Sassuolo in Serie A e Brentford-Chelsea in Premier League.

L’Italia sarà protagonista fin dal mattino ai Mondiali di canoa polo, con cinque incontri distribuiti nell’arco della giornata tra Nazionale femminile, maschile e Under 21. Alle 8.30 prende il via anche la tre giorni dei Campionati Italiani Individuali Master di atletica, con diretta su Atletica Italiana TV.

Grande spazio ai motori con Moto3, Moto2 e MotoGP impegnate nelle prime prove del GP d’Austria. Nel ciclismo si corre invece la quarta tappa del Giro d’Abruzzo, mentre la Coppa Davis propone quattro sfide nel corso della giornata.

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Sport in tv oggi, venerdì 18 settembre

04.15 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile e femminile a Chongqing, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

07.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Corea del Sud-India: diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

08.30 – CANOA POLO (Mondiali) – Terza giornata: diretta streaming su Canoe Planet. Per l’Italia sono in programma Italia femminile-Germania alle 09.10, Italia maschile-Nuova Zelanda alle 09.45, Italia maschile U21-Germania alle 11.30, Italia maschile-Polonia alle 15.35 e Italia maschile U21-Spagna alle 19.05.

08.30 – ATLETICA (Campionati Italiani Individuali Master 2026) – Prima giornata: diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

09.00 – GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro: diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – MOTO3 (GP Austria) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.50 – MOTO2 (GP Austria) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.30 – SNOOKER (International Championship) – Qualificazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

10.45 – MOTOGP (GP Austria) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

11.05 – CICLISMO – Giro d’Abruzzo, quarta tappa Silvi-Controguerra: diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 13.35; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle 13.35.

12.30 – BOXE (Europei) – Fasi preliminari: diretta streaming su Eurovision Sport.

12.45 – CICLISMO – Giro di Slovacchia, terza tappa Tvrdosin-Dohnany: non è prevista copertura tv o streaming.

13.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Austria-Belgio: diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

13.00 – CICLISMO – Campionato delle Fiandre: diretta streaming dalle ore 15.30 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.00 – GOLF (PGA Tour) – Biltmore Championship Asheville, terzo giro: diretta streaming integrale su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 21.00 anche su Eurosport 2 e DAZN.

13.15 – MOTO3 (GP Austria) – Pre-qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile e femminile a Chongqing, tabellone finale: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – CICLISMO – Giro del Lussemburgo, terza tappa Wiltz-Diekirch: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 16.20; dalle 17.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.

14.05 – MOTO2 (GP Austria) – Pre-qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – MOTOGP (GP Austria) – Pre-qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – PALLANUOTO (Champions League, qualificazioni) – Brescia-Sabadell: diretta streaming su European Aquatics TV.

15.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Cechia-Stati Uniti: diretta tv su SuperTennis dalle ore 17.00; streaming su supertennis.tv dalle 17.00 e su SuperTennis+.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Trofeo Mimmo Fusco) – Semifinali: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

16.00 – BASKET (Eurolega Super Cup) – Olympiacos-Fenerbahce: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – TENNIS (WTA 250 San Paolo) – Quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennis fino alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

18.30 – CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Feldi Eboli: diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

18.30 – CALCIO (Zweite Bundesliga) – Wolfsburg-Darmstadt: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – BASKET (Eurolega Super Cup) – Real Madrid-Dubai: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 – CALCIO (Bundesliga austriaca) – SK Rapid-Tirol: diretta streaming su Como TV.

20.00 – BOXE – Riunione di Carbonia, main event Europeo pesi gallo Zara-Contino: diretta streaming su DAZN.

20.00 – CALCIO A 5 (Serie A) – Defender Giovinazzo-Sandro Abate: diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

20.30 – CALCIO (Bundesliga) – Bayern Monaco-Union Berlino: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Cesena: diretta streaming su DAZN.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A) – L84 Torino-Roma 1927: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A) – Benevento 5-Global Work Capurso, Came Treviso-Covei Meta Catania, Napoli Futsal-Vinumitaly Petrarca e Sporting Sala Consilina-Fortitudo Pomezia: diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Monza-Sassuolo: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; diretta streaming su DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Monaco-Lens: diretta streaming su Ligue1+.

21.00 – CALCIO (Premier League) – Brentford-Chelsea: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga) – Espanyol-Elche: diretta streaming su DAZN.

22.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Canada-Francia: diretta tv su SuperTennis dalle ore 23.00; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+ dalle 23.00.

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre

01.00 – TENNIS (WTA 500 Guadalajara) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 18 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.