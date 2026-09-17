Nasce la nuova Juve di Spalletti: nuovo modulo e 5-0 in Europa League

La Juventus di Luciano Spalletti è ri-nata? I bianconeri hanno travolto il NAC in Europa League sfruttando al massimo la nuova impostazione tattica data dall’allenatore toscano che ha schierato i bianconeri per la prima volta con un 3-4-2-1.

Gonzalez, Alajbegovic e Woltemade chiudono il match nel primo tempo

La Juventus rialza subito la testa dopo il ko di Sassuolo e travolge per 5-0 il NEC Nijmegen nell’esordio del girone di Europa League, con tutte le reti firmate dai nuovi acquisti.

La squadra bianconera manda in archivio la pratica olandese già nella prima frazione di gioco allo Stadium. Il direttore sportivo Massara, prima del fischio d’inizio, aveva ribadito il pieno sostegno a Spalletti, che ha rivoluzionato la formazione schierando ben otto “nuovo acquisti” dal primo minuto, tra cui Grabara, Lucumì, Celik, Douglas Luiz e Sarr.

La gara si mette subito in discesa: al 9′ Nico Gonzalez sblocca il risultato, seguito al 24′ da Alajbegovic. Il fantasista bosniaco, a soli 18 anni, entra nella storia del club diventando il secondo della sua età a segnare in Europa, eguagliando Gianfranco Zigoni che ci riuscì nel 1963. Al 35′ è Woltemade a calare il tris trasformando un calcio di rigore. Gli ospiti, guidati da Schreuder e privi di diversi elementi tra infortunati e squalificati, si affidano all’ex Ajax Tadic, ricordato dai tifosi juventini per l’eliminazione in Champions nel 2019, ma non riescono mai a rendersi pericolosi.

Celik e Kolo Muani completano la festa bianconera

Nella ripresa, il copione non cambia. La Juventus gestisce il vantaggio e Spalletti ne approfitta per far ruotare i suoi uomini, inserendo Bremer, Koopmeiners, Conceiçao, Kolo Muani e il giovane Owusu. Anche il NEC fa delle sostituzioni, mandando in campo due vecchie conoscenze del calcio italiano: Nuytinck, ex Udinese, e Perr Schuurs, ex Torino, rientrato da poco dopo il lunghissimo stop al ginocchio patito proprio contro l’Inter a ottobre 2023. I bianconeri trovano il 4-0 al 75′ con Celik, ben servito da Kolo Muani, prima che lo stesso attaccante francese fissi il punteggio sul 5-0 all’82’.

Una prestazione convincente che cancella il passo falso in campionato e proietta la Juventus al primo posto momentaneo nel girone grazie alla differenza reti. Un’iniezione di fiducia importante per il gruppo, che ora si prepara ad accogliere l’Atalanta in Serie A prima della pausa per le nazionali, mentre in EL arriveranno le sfide contro avversarie più attrazzate come Celta Vigo, Rennes e Real Sociedad.

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