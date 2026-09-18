Crisi Milan, faccia a faccia Cardinale-Amorim: cosa può succedere

Il Milan di Amorim non decolla e l’allenatore è già atteso a rapporto da Cardinale, prima del Lecce: i possibili scenari per i rossoneri

Il Milan di Ruben Amorim appare come un cantiere aperto e triste, privo di identità e cattiveria agonistica. Lo scivolone casalingo nel debutto in Europa League contro il Benfica è la fotografia perfetta di una squadra che fatica a trovare un’idea di gioco, e deve correre ai ripari nei secondi tempi, spesso a causa anche di scelte di formazione sbagliate.

Il tempo, però, passa. Le dirette rivali scappano ed è già arrivato il momento di un primo confronto tra il patron Gerry Cardinale e il tecnico portoghese. Sebbene Amorim non rischi ancora l’esonero, la presenza di Antonio Conte a San Siro ha alimentato le suggestioni di un popolo rossonero pronto a far già ripartire la contestazione.

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Il proprietario non nasconde il suo malcontento per le ultime tre prestazioni, mettendo sul banco degli imputati sia i calciatori sia l’allenatore, che dopo due mesi di preparazione estiva e continui esperimenti sembra non aver ancora impattato con l’ambiente.

I dubbi su Amorim e gli scenari per il futuro

Le prestazioni del Milan non hanno mai davvero convinto in questa stagione. La sensazione è che la rosa non si adatti alle idee dell’allenatore e che le caratteristiche non vengano sfruttate al meglio.

Calciatori Modric, Rabiot, Pulisic e Gonçalo Ramos sembrano involuti e a tratti irriconoscibili. Per questo, le prossime ore potrebbero essere già molto importanti e, in caso di risultato negativo contro il Lecce, nulla è da escludere. Intanto i tifosi sperano di vivere tempi migliori.