Europei volley, l’Italia batte anche la Slovenia al tie-break: primato blindato

L’Italia è riuscita a battere anche la temibile Slovenia e ha conquistato il primato nel girone: anche con le rotazioni del caso, gli Azzurri non sbagliano

L’Italia maschile di volley ha conquistato il primo posto nel girone agli Europei 2026, superando la Slovenia al tie-break. Al PalaPanini di Modena, la Nazionale guidata da Fefé De Giorgi ha dominato i primi due parziali (25-19, 25-22), ipotecando la vittoria e la vetta della Pool A.

A risultato acquisito, il CT ha deciso di dare spazio alle riserve, rivoluzionando il sestetto titolare nel terzo set. L’ingresso di giocatori come Riccardo Sbertoli, Kamil Rychlicki (top scorer azzurro con 13 punti) e Alessandro Michieletto ha cambiato il ritmo. Quest’ultimo, tornato in campo da titolare dopo un infortunio, ha mostrato ottime sensazioni, contribuendo con 8 punti di grande spessore prima di lasciare spazio a Francesco Sani.

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La Slovenia è stata temibile, ma l’Italia porta a casa un’altra vittoria

La Slovenia ha reagito con orgoglio, sfruttando il turnover italiano per vincere il terzo e il quarto set (29-27, 25-19) e forzare il tie-break. Nel quinto parziale, il rientro in campo di Pardo Mati ha stabilizzato il blocco azzurro. L’Italia è partita forte sul 5-2, gestendo poi con freddezza il vantaggio fino al 15-9 finale, difendendo la propria imbattibilità nel torneo.

Oltre a Rychlicki e Michieletto, si sono distinti Daniele Lavia (12 punti), Yuri Romanò (11) e il regista Simone Giannelli. Ora gli azzurri si trasferiranno alla Inalpi Arena di Torino per gli ottavi contro la Danimarca, con l’obiettivo di proseguire la marcia verso la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.