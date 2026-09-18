Canoa polo femminile, Mondiali: Italia sconfitta dalla Germania. Azzurre qualificate per la seconda fase

La sconfitta di misura contro la Germania non fa male all’Italia: le Azzurre della canoa polo potranno affrontare la seconda fase dei Mondiali

L’Italia esce sconfitta di misura dal confronto con la Germania, mettendo fine a una splendida sequenza di tre vittorie consecutive. Si tratta della seconda battuta d’arresto ai Campionati Mondiali di canoa polo femminile 2026, in corso di svolgimento in Germania, a Duisburg.

Le azzurre hanno perso per 1-0 contro le forti padrone di casa, subendo il gol decisivo di Jill Lara Rutzen dopo appena undici minuti di gioco e non riuscendo più ad agguantare il pareggio nei minuti finali.

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Nonostante questo piccolo passo falso, la selezione tricolore centra comunque l’obiettivo principale del passaggio del turno, superando agevolmente la prima fase e chiudendo il gruppo C al secondo posto con nove punti, proprio dietro alle imbattute tedesche.

Italia verso la seconda fase dei Mondiali di canoa polo

Le azzurre hanno ottenuto gli stessi punti di Svizzera e Polonia, venendo però giustamente premiate per una migliore differenza reti.

L’Italia raggiunge così la seconda fase della competizione iridata, a cui avranno accesso le prime tre classificate e la migliore quarta dei tre gruppi, con le squadre che si porteranno dietro i risultati degli scontri diretti già ottenuti in precedenza.

Si tornerà in acqua oggi pomeriggio con la consapevolezza di non poter sbagliare per affrontare i Paesi Bassi nel primo importante e decisivo impegno di questa nuova fase. Successivamente, l’Italia sfiderà domani Francia e Gran Bretagna a completamento del gruppo O, nel quale figurerà anche la Svizzera, già battuta dalle nostre atlete durante la prima fase del torneo mondiale.