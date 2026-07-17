Europeo U18, la Francia batte l’Italia e vola in finale: gli Azzurri cedono al tie-break

L’Italia regge contro la Francia, ma viene sconfitta al tie-break: i transalpini vanno direttamente in finale

L’Italia Under 18 maschile di pallavolo vede sfumare il sogno della finale del Campionato Europeo, arrendendosi alla Francia al termine di una battaglia epica durata 2 ore e 19 minuti al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Gli azzurri guidati da Vincenzo Fanizza cedono 3-2 (20-25, 25-14, 25-21, 23-25, 15-12) ai transalpini, dopo aver dimostrato un cuore enorme nel rimontare un match che sembrava compromesso.

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Dopo il primo set perso, l’Italia reagisce con orgoglio, dominando il secondo e il terzo parziale. Nel quarto set la partita si fa incandescente: sotto 22-17, gli azzurri difendono con sacrificio, annullano i match point e, sul 23 pari, conquistano due punti fondamentali che valgono il 25-23 e il tie-break decisivo.

Il quinto set regala la finale alla Francia

Nel quinto set regna l’equilibrio totale. La Francia prova a scappare sul 5-2, ma l’Italia non si disunisce, tornando a contatto sul 10-8 e restando in partita fino al 12-10. Tuttavia, nel momento della verità, sono i francesi a mostrare maggiore lucidità, chiudendo gli ultimi scambi a proprio favore e fissando il punteggio sul 15-12 finale.

Dal punto di vista individuale, Nicola Massari trascina la squadra con 18 punti, seguito da Leonardo Meoni (12) e Tommaso Gallinella (8). Buoni anche i contributi di Diego Bussolari e Samuele Storini, autore di tre muri vincenti.

Tuttavia, la formazione italiana paga dazio in fase offensiva (36% contro il 40% francese) e, soprattutto, nei tredici errori al servizio commessi nei momenti più delicati, che hanno fatto pendere la bilancia verso i rivali.