Giro Valle D’Aosta 2026, vince Niels Driesen: rivivi l’evento su Sportface Tv

La seconda tappa del Giro della Valle D’Aosta 2026 si è conclusa con la vittoria di Niels Driesen: il replay della giornata di oggi

Niels Driesen ha vinto la seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta, con grande spettacolo e tattica sull’asperità finale del Forte di Bard. La frazione, partita da Hône venerdì 17 luglio, si è rivelata combattuta.

Il gruppo si è frammentato, con Borremans transitato in solitaria in vetta al Col du Joux. A seguire si sono formati due gruppetti: uno con Driesen, Cubillas e Blanc, e un altro con i favoriti per la classifica, tra cui il portoghese Henrique Ribeiro Bravo (già in giallo), il tedesco Bock e l’ecuadoriano Ramirez Torres, raggiunti poi da Sevranckx.

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A 25 chilometri dal traguardo, i fuggitivi vantavano un minuto di margine. Sulla discesa verso Bard, la tattica ha prevalso sulla fuga: dopo un primo tentativo di Blanc e dello stesso Driesen, è stata la maglia gialla Bravo a sferrare l’attacco decisivo dal quartetto inseguitore, portandosi dietro Ramirez Torres e riuscendo a ricucire lo strappo con i battistrada negli ultimi metri.

Driesen prevale su Torres e Bravo, vincendo la seconda tappa

Nella volata a tre che ha deciso la tappa, Niels Driesen è stato il più lesto, anticipando Ramirez Torres e lo stesso Bravo, tagliando il traguardo con il tempo finale di 3h53’32”.

Nonostante il secondo posto di tappa, Henrique Ribeiro Bravo ha mantenuto saldamente il comando della classifica generale. Il brasiliano conserva sedici secondi di vantaggio sul tedesco Bock e ventotto sull’ecuadoriano Ramirez Torres, proiettando la corsa verso le prossime decisive frazioni di montagna con il leader ancora in giallo.