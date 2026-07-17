Ranking ATP, Alcaraz verso Cincinnati: Sinner resta al comando, Zverev è il vero pericolo

Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, riaprendo la propria stagione sul cemento americano. Lo spagnolo proverebbe a difendere il titolo conquistato nel 2025 e a recuperare terreno nella classifica ATP, dove attualmente occupa la terza posizione alle spalle di Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il suo piazzamento alla vigilia del torneo dipenderà anche dal risultato ottenuto dal tedesco a Montreal.

Sinner al sicuro dall’assalto di Alcaraz

L’eventuale presenza di Alcaraz in Ohio non rappresenterebbe però una minaccia immediata per il primato mondiale di Sinner. Lo spagnolo dovrà infatti difendere molti punti sia a Cincinnati sia agli US Open e, anche vincendo entrambi i tornei, potrebbe raggiungere al massimo quota 8.160.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sinner ha invece la certezza matematica di conservare il numero uno almeno fino a domenica 13 settembre. Alcaraz non potrebbe dunque superarlo nemmeno al termine degli US Open, la cui classifica aggiornata sarà pubblicata lunedì 14 settembre.

Zverev può avvicinarsi alla vetta

Il principale avversario dell’azzurro nella corsa al vertice è quindi Zverev. Fino alla conclusione degli US Open, Sinner dovrà scartare 1.950 punti e, nello scenario peggiore, si troverebbe a quota 11.500.

Il tedesco perderà invece soltanto 900 punti e potrà conquistarne fino a 4000 tra Montreal, Cincinnati e lo Slam di New York. In caso di percorso perfetto, Zverev potrebbe salire a quota 11.580 punti e superare Sinner. Si tratta di un’ipotesi estrema, ma sufficiente a renderlo l’unico giocatore capace di mettere in discussione il primato dell’italiano durante la stagione americana.