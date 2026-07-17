Atletica azzurra in festa a Madrid: Polinari, Fantini e Dallavalle sfiorano la storia

Serata di altissimo livello per l’atletica italiana nel meeting Continental Tour Silver di Madrid. Anna Polinari e Sara Fantini hanno avvicinato i rispettivi record nazionali, mentre Andrea Dallavalle ha dominato il salto triplo con due misure di valore internazionale. Indicazioni incoraggianti anche da Alessandro Sibilio e dagli altri azzurri in vista degli Europei di Brimingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Polinari e Fantini vicinissime ai primati italiani

Anna Polinari ha vinto i 400 metri in 50″36, migliorando di quattro decimi il proprio precedente personale. La veronese si è fermata ad appena sei centesimi dal record italiano di Libania Grenot, fissato a 50″30 nel 2009.

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Nel lancio del martello, Sara Fantini ha conquistato il successo con 75,62 metri, soltanto quindi centimetri in meno rispetto al suo primato nazionale. La campionessa europea ha superato i 74 metri in altre tre occasioni, battendo anche la polacca Anita Wlodarczyk, seconda con 75,01.

Dallavalle vola, Sibilio torna protagonista

Grande prova anche per Andrea Dallavalle, primo nel salto triplo. L’azzurro ha raggiunto 17,59 metri con vento oltre il limite e poi 17,42 con condizioni regolari, ottenendo la seconda migliore misura della propria carriera. Alle sue spalle sono finiti Yasser Triki e Jaydon Hibbert.

Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio ha chiuso secondo in 48″49, migliorando nettamente il proprio primato stagionale. Progressi anche per Ayomide Folorunso, quarta nei 400 ostacoli in 54″53, e per Edoardo Scotti e Luca Sito, rispettivamente terzo e quarto nei 400 metri. Terzo posto negli 800 per Giovanni Lazzaro, mentre Lorenzo Simonelli è uscito nei 110 ostacoli dopo aver colpito la prima barriera.