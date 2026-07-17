Formula 1, semaforo verde a Spa: Ferrari cerca il bis contro la Mercedes

Il Gran Premio di Belgio apre il suo weekend sul circuito di Spa-Francorchamps, teatro del decimo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. La pista della Ardenne, celebre per la sua velocità e per le condizioni meteorologiche imprevedibili, potrebbe diventare uno snodo importante nella notta per il Mondiale e nel confronto tra Mercedes e Ferrari.

Il Cavallino arriva sulle ali dell’entusiasmo

La Ferrari si presenta in Belgio dopo la sorprendente vittoria ottenuta da Charles Leclerc a Silverstone. La Rossa è riuscita a imporsi su un tracciato che, almeno sulla carta, sembrava più favorevole alle caratteristiche della Mercedes. Una situazione simile potrebbe ripetersi a Spa, dove il team di Maranello proverà nuovamente a sovvertire i pronostici.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Andrea Kimi Antonelli resta al comando della classifica on 179 punti, davanti a George Russel, fermo a 154, e a Lewis Hamilton, terzo a 147. Leclerc occupa invece la quarta posizione a quota 108, precedendo Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Due sessioni per trovare il giusto assetto

Il venerdì sarà interamente dedicato alle prove libere, fondamentali per valutare il comportamento delle monoposto su un circuito particolarmente completo. La prima sessione scatterà alle ore 13.30 e durerà sessanta minuti, mentre la seconda inizierà alle 17.00.

Ferari e Mercedes avranno quindi due ore complessive di lavoro per trovare il migliore compromesso tra velocità sui lunghi rettilinei e stabilità nei settori più guidati, Dopo il successo britannico, la Ferrari cercherà conferme, mentre la Mercedes proverà a ristabilire le gerarchie e a proteggere la leadership nel campionato.