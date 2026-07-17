Formula 1, Antonelli vola nelle prove libere di Spa: Hamilton quarto

Kimi Antonelli è al comando nelle prove libere di Spa, segnalando un ottimo passo gara: inseguono le Ferrari
Kimi Antonelli ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, confermando il suo straordinario momento di forma sul circuito di Spa-Francorchamps.
Il giovane pilota della Mercedes ha dettato legge fin dalle prime battute, segnando il miglior tempo con gomme medie in 1:46.911, per poi abbassare ulteriormente il crono a 1:45.944.
Una prestazione eccellente, caratterizzata da grande costanza nel passo gara, interrotta solo dalla bandiera rossa scattata a poco più di dieci minuti dal termine a causa di un incidente di Pierre Gasly, che ha di fatto anticipato la fine dei lavori.
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Alle spalle del leader azzurro si è inserito Lando Norris, secondo con la sua McLaren a soli 0.190 secondi di distacco, dimostrando un ottimo ritmo e confermando le rinnovate ambizioni del team.
Hamilton quarto, Leclerc fuori dalla top 10: le Ferrari devono inseguire
Terzo posto per Max Verstappen, che con la Red Bull ha chiuso a 0.472 secondi, mantenendosi competitivo dopo aver già brillato nella prima sessione. Quarta posizione per Lewis Hamilton, che a bordo della sua Ferrari ha accumulato un ritardo di 0.747 secondi dal tempo di riferimento.
Discorso parzialmente diverso per il suo compagno di squadra Charles Leclerc, rimasto fuori dalla top-10 con un distacco di circa un secondo e mezzo.
Tuttavia, il monegasco ha mostrato un passo gara potenzialmente molto interessante, viaggiando a ritmi elevati su gomma media prima dell’interruzione della sessione. La lotta per il vertice si preannuncia dunque estremamente combattuta e avvincente per tutto il resto del weekend.