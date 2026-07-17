Tour de France 2026, Schmid vince a Belfort! La classifica

Mauro Schmid centra una vittoria storica nel Tour de France 2026: il racconto di giornata e la classifica

La tredicesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo a Belfort, ha aperto un weekend intensissimo in chiave classifica generale. Come previsto, la vittoria è andata a una fuga: un drappello numerosissimo si è staccato dal plotone nelle prime fasi, con la UAE Team Emirates XRG decisa a gestire il distacco senza eccessivi sforzi per proteggere la leadership di Tadej Pogacar.

Il momento cruciale è arrivato sul Gran Premio della Montagna del Ballon d’Alsace. Qui, il britannico Tom Pidcock ha tentato di fare la differenza sia in salita che in discesa, senza però riuscire a staccare definitivamente i rivali.

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Dal gruppetto di testa, a pochi chilometri dal traguardo, sono riusciti a evadere in due: il colombiano Harold Tejada e l’elvetico Mauro Schmid. I due hanno collaborato fino all’ultimo chilometro, studiandosi a vicenda e rischiando il ricucimento del plotone, ma nella volata finale è stato Schmid a prevalere con grande lucidità.

Schmid alla vittoria più importante della carriera: la nuova classifica

Per il ventiseienne corridore del Team Jayco AlUla si tratta del trionfo più importante della carriera. Alle spalle dei fuggitivi, Pidcock si è aggiudicato lo sprint del gruppetto dei battuti, chiudendo terzo di tappa.

Un risultato prezioso che gli ha permesso di compiere un significativo balzo in avanti, scalando fino al quarto posto virtuale in classifica generale. Pogacar, giunto a 7 minuti e 32 secondi dal vincitore, mantiene saldamente la Maglia Gialla, ma la corsa si preannuncia sempre più combattuta nelle prossime frazioni di montagna. Di seguito la nuova classifica.

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 36″ 47:18:31

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 12″ 3:36

3 Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 4:06

4 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 4:15

5 Ayuso Juan Lidl – Trek 4:22

6 Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 4″ 4:35

7 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4:44

8 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 14″ 5:08

9 Martinez Lenny Lidl – Trek 5:45

10 Skjelmose Mattias Bahrain – Victorious 6:34