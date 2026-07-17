Europei U18, Doualla trionfa nei 100 metri! Azzurri super a Rieti

Kelly Doualla fa impazzire il pubblico di Rieti e vince i 100 metri con una prestazione straordinaria: i risultati degli Azzurri

La seconda giornata degli Europei U18 di atletica leggera allo Stadio Guidobaldi di Rieti ha regalato grandissime soddisfazioni all’intero movimento azzurro.

Protagonista assoluta è stata la sedicenne Kelly Doualla, che ha dominato la finale dei 100 metri piani fermando i cronometri sul magistrale tempo di 11.14.

Un trionfo storico che le ha permesso di ritoccare di sette centesimi il suo stesso record europeo di categoria, replicando l’oro conquistato lo scorso anno tra le Under 20 e lasciando sul campo la greca Apostolia Antonatou (11.46) e la britannica Celine Obinna-Alo (11.50).

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Ottimi risultati sono arrivati anche dalle semifinali dei 400 metri: Micol Candidi ha centrato la finale chiudendo al secondo posto nella sua serie con 54.39, mentre Nicolò Borello si è qualificato per l’atto conclusivo con il terzo tempo di turno (47.24). Eliminati invece Edoardo Petriaggi e Carolina Salvatore.

Nuovo record personale per Arioli nel salto triplo

Negli 800 metri, Flavio Angelini ha strappato la qualificazione alla finale terminando quinto nella sua semifinale in 1:51.69. Sul fronte dei concorsi, Viola Arioli ha firmato il nuovo primato personale nel salto triplo con 12.71 metri, classificandosi sesta e ottenendo l’accesso alla finale.

Giornata più complicata per le astiste azzurre, con Edith Assita Mauro e Norma Benedetti eliminate a 3.60 metri, distanza insufficiente per rientrare tra le migliori dodici atlete. L’Italia continua a sognare in grande nella splendida manifestazione reatina, puntando ad altre importanti medaglie d’oro.